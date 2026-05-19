Esquel: restringen el acceso a Willmanco y Tres Arroyos por ejercicios de tiro

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 emitió un comunicado oficial para alertar a la comunidad sobre la restricción temporal en el acceso a diversos sectores de su campo de instrucción, debido al desarrollo de sesiones de tiro programadas con armas de fuego.

La medida de seguridad afecta de manera directa a puntos muy utilizados para la recreación y el deporte en los alrededores de Esquel, tales como la Laguna Willmanco, el sector de Tres Arroyos y el polígono de tiro Los Blancos.

Días y horarios de la restricción

Las actividades militares y la consecuente veda para el público general se llevarán a cabo durante los días martes, miércoles y jueves, en la franja horaria de 9:00 a 18:00 horas.

Desde la institución militar hicieron un llamado especial a los vecinos de la ciudad, ciclistas, corredores y turistas para que eviten ingresar a las áreas afectadas mientras se ejecuten las maniobras, minimizando así cualquier riesgo de accidente. Asimismo, se remarcó que es de vital importancia respetar estrictamente la cartelería, las indicaciones del personal y las señalizaciones dispuestas en el perímetro.