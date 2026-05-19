Fue visto en Chubut el animal más grande del mundo que mide 30 metros y consume más de 5 toneladas de alimento por día

Una sorpresa tan grande como histórica se llevó un equipo de investigadores argentinos cuando cumplía con un monitoreo de rutina en el Parque Provincial Patagonia Azul de nuestra provincia. Mientras realizaban fotográficas, lograron un registro inédito: la primera aparición en esa costa de la especie animal más grande del mundo. El hallazgo se registró el pasado 13 de febrero y representa un hito fundamental para la biodiversidad de esta área protegida.

La observación tuvo lugar cuando el equipo de la Fundación Rewilding Argentina zarpó con el objetivo de realizar tareas de identificación de ballenas sei y jorobadas, habituales en la región en esta época del año.

Durante los primeros minutos de navegación, los especialistas observaron varias ballenas jorobadas saltando cerca de la embarcación. Pero el verdadero asombro llegó cuando, entre ellas, apareció una silueta descomunal que alteró la escala de la escena: apareció entre las olas un ejemplar de ballena azul, la especie animal más grande del mundo, de la que hasta ahora no existían registros en el área del parque.

El biólogo Tomás Tamagno, técnico de campo del equipo, contó que todo comenzó con una salida a navegar como parte del proyecto de fotoidentificación enfocado principalmente a ballenas jorobadas. En la intensa actividad de los primeros minutos después de zarpar, los profesionales dieron con una ballena jorobada y luego, con un grupo, algo ya de por sí inusual. "Vimos un par más, habría por lo menos cuatro ballenas saltando al mismo tiempo, una locura. En un momento teníamos varias alrededor nuestro", detalló.

Tamagno precisó que todo cambió cuando divisaron un ejemplar que se destacaba del resto. "Nos encontramos con esta ballena que salió del agua, pero era distinta, era gigante, muchísimo más grande que cualquier otra que hayamos visto", contó.

En un principio, creyeron que se trataba de una ballena sei, la tercera más grande del planeta, pero sus dimensiones eran aún mayores y el color no coincidía. "Nos acercamos un poco, con cuidado, para ver qué era y nos encontramos con una ballena azul. Por suerte pudimos tenerla más o menos cerca para sacar unas buenas fotos", señaló Tamagno. Tras el encuentro con el equipo científico, la ballena se fue entre las olas, a toda velocidad, mar adentro. Pero el registro fotográfico ya había sido logrado.

Aunque se analizan distintas teorías, aún no está claro cómo este enorme ejemplar apareció en esa zona. A diferencia de otras especies que tienen patrones migratorios claros y períodos de ayuno, la ballena azul se alimenta durante todo el año, consumiendo entre 3 y 5,5 toneladas de alimento por día.

"No es que está pasando solamente, sino que quizás también tenga de alimento con el que se sustente en estas aguas", dijo Tamagno, aclarando que se trata solo de una hipótesis.

Hasta el momento existían registros ocasionales de ballenas azules en el Golfo San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, pero nunca habían aparecido en el sector norte. "Es un avistaje súper importante porque no teníamos registrada ballena azul en el Parque Patagonia Azul. Nunca la habíamos visto en todos los años que venimos trabajando y saliendo frecuentemente al mar", cerró el biólogo.

Esta especie de cetáceo puede alcanzar los 30 metros de largo y pesar entre 75 y 140 toneladas, siendo el animal más grande del mundo. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en peligro de extinción. Se cree que en todo el planeta habitan entre 10.000 y 25.000 ejemplares, después de llegar a tener una población de más de 350.000. La caza indiscriminada la puso al borde de la desaparición, lo que llevó en 1966 se decretarse su protección internacional.

En comparación con otras especies de ballenas, Tamagno hizo referencia a las jorobadas, que miden, cuanto mucho, la mitad que un ejemplar azul, y pesan menos de la tercera parte. "Una ballena jorobada, que es la más abundante en el parque, mide hasta 16 metros y pesa entre 25 y 35 toneladas", remató.