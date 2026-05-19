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19 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Tras el éxito del primer encuentro, Paprika vuelve a convocar a un intercambio de figuritas del mundial

El local maradoniano de Rivadavia 873 repetirá la experiencia este viernes a las 19:00 horas. Grandes y chicos podrán acercarse a cambiar sus repetidas acompañados de una amplia variedad gastronómica.
Por Redacción Red43

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