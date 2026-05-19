Un pueblito de la Patagonia, en la lista para ser declarado el “más lindo del mundo”

Una localidad del Alto Neuquén en la región norte, compite para ser declarada como el pueblo más lindo del mundo. Con la candidatura de Varvarco, los neuquinos buscan repetir la hazaña de 2024, cuando Caviahue-Copahue se llevó esta importante distinción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, a través de un equipo de evaluación, es la encargada de seleccionar a los ocho mejores pueblos turísticos de ese grupo, los que representarán al país en la edición internacional de este año.

En su primera convocatoria, tuvieron cifras récord de postulaciones. En total, 55 pueblos de cada provincia quieren obtener la declaración en el programa Best Tourism Villages, impulsada por ONU Turismo.

El programa fue instalado en 2021 y, desde entonces, tuvo a una localidad neuquina entre las distinguidas. En 2024, Caviahue-Copahue se llevó el galardón y ahora, la provincia propuso a Varvarco, un pequeño pueblo a orillas del río Neuquén que atesora los rasgos de la identidad neuquina.

Una vez que Nación seleccione a los ocho representantes argentinos, los candidatos serán evaluados por ONU Turismo, con el objetivo de alcanzar el máximo reconocimiento global: convertirse en uno de los “Best Tourism Villages” del mundo.

El reconocimiento distingue a destinos rurales de baja densidad demográfica que se destacan por su vinculación con los recursos naturales y culturales, el desarrollo de su oferta de servicios turísticos y la implementación de iniciativas sostenibles e innovadoras.

Aunque algunas provincias propusieron hasta seis pueblos para la competencia, Neuquén apostó todo a Varvarco, una localidad del Alto Neuquén que incluye una "mezcla de naturaleza intacta, cultura viva y una forma de habitar que no se construyó para mostrarse", según explicaron desde el Ministerio de Turismo.

Entre los principales atractivos de Varvarco se cuentan el volcán Domuyo, las formas volcánicas de Los Bolillos, las piedras marcadas de Colomichicó y Aguas Calientes. Además, la localidad está atravesada por la práctica ancestral de la trashumancia, con sus típicos arreos de ganado, su gastronomía propia y la unión de los ríos Varvarco y Neuquén, con sus dos tonos diferentes.