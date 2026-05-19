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19 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El Club Slalom abre inscripciones para su escuela de ski y snowboard

Desde la institución confirmaron que las actividades de esquí y snowboard comenzarán con el receso escolar en Chubut. Invitan a los interesados a acercarse a la sede en la calle Pellegrini 820 para conocer los beneficios de hacerse socios.
Por Redacción Red43

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El Club Slalom de Esquel ajusta los últimos detalles para recibir a los amantes de la nieve. Álvaro Romero Marengo, director de la Escuela de Deportes de la institución, dialogó sobre las propuestas que ofrecen este año y la importancia de la vida de club en la formación de los esquiadores locales.

 

“Estamos acá terminando los últimos preparativos para lo que viene en la temporada. Tenemos una escuela para chicos desde 4 años hasta adultos de todos los niveles, para aquel que quiera venir por primera vez o esquiadores y snowboardistas avanzados”, detalló el director, subrayando la capacidad de la institución para adaptarse tanto a principiantes como a expertos. En ese sentido, Romero Marengo destacó la calidad del plantel docente: “Tenemos un equipo de profes muy bueno, todos formados. Así que nada, es venir a divertirse y disfrutar”.

 

El clima es el principal aliado de los deportes invernales, y este año las proyecciones son más que favorables. “Los pronósticos dicen que la temporada va a ser bastante buena, así que tenemos muchas expectativas. Siempre en esta época empieza un poco la ansiedad, pero bueno, hay que ser pacientes y esperar que la nieve va a llegar”, comentó con entusiasmo.

 

Respecto al calendario, Romero Marengo confirmó que las actividades de la escuela comenzarán en coincidencia con el receso escolar provincial. “En principio, con la primera semana de vacaciones de invierno de la provincia del Chubut, ya vamos a estar comenzando nuestras actividades”, adelantó.

 

Para quienes deseen sumarse, el director extendió una invitación abierta: “Es importante que se acerquen al club, ya sea por redes sociales o yendo a la sede, que está ahí en Pellegrini a la vuelta de Coyote, como para empezar a consultar cuáles son nuestros productos. La secretaria los va a atender súper bien, les va a dar toda la información, los va a asesorar sobre el equipo que necesitan, si necesitan alquilar esquíes, botas o la indumentaria”.

 

Más allá de la técnica sobre la nieve, Romero Marengo puso especial énfasis en el valor agregado que brinda la institución en la contención de los jóvenes. “La vida del club tiene algo que está buenísimo, que es que los chicos no solo aprenden a estar en la montaña, sino que aprenden a compartir, a ser independientes. Y después ellos salen a otros centros de esquí y van a conocer otros lugares”, reflexionó.

 

Finalmente, destacó que la formación temprana en la montaña puede transformarse en una carrera profesional de gran proyección internacional. “El deporte invernal, ya sea el esquí o el snowboard, te abre muchísimas puertas si te formás como instructor. Si los chicos quieren, pueden ir a trabajar a otros centros de esquí del mundo, porque el instructor argentino es muy requerido en otros lugares. Está buenísimo que se empiecen a formar de chicos, que elijan si es un camino que quieren seguir o no, pero es una alternativa excelente”, concluyó.



M.G

 

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