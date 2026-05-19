¿Cuánto cuesta mantener a un hijo según el INDEC?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos presentó los resultados actualizados de la canasta de crianza correspondientes a abril de 2026, fijando los valores necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes de hasta 12 años en el país. Según el reporte oficial, mantener a un hijo en la Argentina requirió presupuestos que oscilaron entre los 511.763 y los 654.221 pesos por mes, de acuerdo con la edad del menor.

La medición del organismo estatal contempla dos componentes fundamentales para llegar al número definitivo. Por un lado, se calculan los bienes y servicios esenciales adaptados a cada etapa del crecimiento, tales como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Por el otro, se suma la valorización monetaria del tiempo que los adultos deben destinar al cuidado de los niños, calculada sobre la base de las remuneraciones vigentes para el personal de casas particulares.

Los datos específicos por tramos etarios muestran que para el cuidado de menores de un año el valor se posicionó en 511.763 pesos mensuales, mientras que para los niños de 1 a 3 años la cifra ascendió a 609.574 pesos. En tanto, para la franja que va de los 4 a los 5 años el requerimiento se ubicó en 520.413 pesos. El costo más elevado del índice lo compartieron las familias con hijos de entre 6 y 12 años, donde la suma trepó hasta los 654.221 pesos mensuales debido al mayor peso en la canasta de bienes no alimentarios y escolares.

La comparación interanual respecto a abril de 2025 demuestra una suba generalizada y pareja en todos los segmentos evaluados. Como ejemplo, la crianza de un bebé menor a un año pasó de costar 410.524 pesos a superar los 511 mil pesos actuales, mientras que la canasta para el grupo escolar de 6 a 12 años se incrementó desde los 515.984 pesos medidos el año anterior hasta el valor actual que supera los 650 mil pesos.

EBW