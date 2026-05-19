Con base en Esquel y la región, comenzó el operativo de mantenimiento de rutas por el invierno

Vialidad Nacional, a través de la jefatura del 13° Distrito Chubut, dio inicio oficial este lunes 18 de mayo al Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2026. El programa de emergencia vial tiene como objetivo central asegurar la conectividad terrestre, la libre circulación de los usuarios particulares y el abastecimiento de bienes esenciales ante la llegada de las bajas temperaturas y los temporales en la región.

El despliegue de infraestructura civil y humana dará cobertura total a los corredores nacionales que atraviesan la costa, la meseta y la cordillera: las Rutas Nacionales N° 3, 25, 26, 40, 1S40, 259 y 260. Ante factores climáticos severos como la humedad extrema, la formación de escarcha, el viento blanco y las acumulaciones de nieve, las cuadrillas operativas ejecutarán tareas continuas de despeje, mientras que en las calzadas de ripio se intensificarán los trabajos de perfilado y limpieza.

El plan invernal para este año cuenta con una dotación fija de 120 agentes técnicos y operativos abocados de manera directa a la ruta. Sus funciones principales incluyen el monitoreo en tiempo real de las calzadas, la distribución de sal y solución salina sobre el asfalto congelado, la remoción de hielo y la confección de los partes diarios de transitabilidad.

A este esquema se suma un equipo de soporte logístico apostado en las bases centrales, encargado del mantenimiento mecánico de la maquinaria pesada en los talleres y de coordinar el flujo administrativo para garantizar el stock permanente de los insumos químicos y viales.

Despliegue de maquinaria y los 20 campamentos

Para optimizar los tiempos de respuesta ante bloqueos por nieve, el organismo dispuso la apertura y reactivación de 20 campamentos viales ubicados de forma estratégica. Entre los equipos propios de Vialidad Nacional y los aportados por las empresas contratistas, la flota para el invierno 2026 está compuesta por:

24 motoniveladoras de gran porte.

21 camiones barrenieve equipados con tolvas distribuidoras de sal.

12 máquinas cargadoras frontales.

9 camiones volcadores y 8 máquinas retropalas.

5 camiones batea para el transporte y abastecimiento de sal en grano.

4 camiones distribuidores de solución salina líquida y camionetas 4x4 de apoyo.

Los recursos y los operarios ya se encuentran posicionados en los puestos de control de: Esquel, Los Cipreses, La Cancha, Epuyén, Ruta 1S40 El Maitén, Tecka, El Molle, Paso de Indios, Gobernador Costa y Río Mayo. Asimismo, se cubren puntos críticos como la RN 260 (km 30 y Lago Blanco), Paso Internacional Huemules, Sarmiento (zona de Manantiales), Pampa del Castillo (Ruta 26), Garayalde, Campamento Ferrays y Pampa Salamanca (Ruta 3); y las bases de Dolavon, Las Plumas y Los Altares sobre la Ruta 25.

Recomendaciones oficiales para los viajeros

Desde Vialidad Nacional recordaron a los conductores la obligatoriedad de portar cadenas en las zonas de alta montaña y la importancia de circular con extrema precaución, respetando las velocidades máximas de invierno y las indicaciones del personal apostado en las rutas.

Antes de iniciar cualquier viaje por la provincia, es fundamental verificar el estado de las calzadas en tiempo real a través del sitio web oficial del organismo: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas. Para consultas de usuarios, se encuentran habilitadas las líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, o vía correo electrónico a atencionalusuario@vialidad.gob.ar.











M.G