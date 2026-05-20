Esquel pondrá en marcha un operativo de poda sobre el arbolado histórico de avenida Fontana

La Municipalidad de Esquel pondrá en marcha en los próximos días un operativo especial de poda y mantenimiento sobre el arbolado histórico de avenida Fontana, en el tramo comprendido entre avenida Ameghino y avenida Alvear. Las tareas estarán a cargo del área de Espacios Verdes y demandarán cortes parciales de tránsito y trabajos prolongados sobre distintas cuadras.

La subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, explicó que el plan fue denominado “Operativo Fontana” y apuntará principalmente a intervenir especies de gran porte y antigüedad.

“Venimos a contarle a la ciudadanía el Operativo Fontana, así lo llamamos nosotros. Es la poda de Arbolado Patrimonial, de las cuatro cuadras que implica desde la avenida Ameghino hasta la avenida Alvear, por la avenida Fontana”, señaló.

Lemir indicó que gran parte de los ejemplares requieren mantenimiento y remarcó que el nuevo hidroelevador permitió avanzar con un trabajo que venían planificando desde hace tiempo: “La verdad que ahora que tenemos el hidroelevador podemos decir gratamente que lo podemos hacer”.

Desde el municipio advirtieron que el operativo implicará interrupciones parciales del tránsito y movimiento constante de maquinaria y ramas sobre la vía pública. “Eso va a significar también un cierto sacrificio en lo que respecta a tránsito, porque vamos a tener que cortar calles y lo vamos a ir haciendo de manera paulatina”, explicó Lemir, quien además pidió “un poco de paciencia” a los vecinos mientras se realizan las tareas de poda y disposición del material retirado.

Por su parte, Johana Liempe detalló que el operativo se centrará en tareas de poda en altura utilizando el hidroelevador y aclaró que durante esas semanas parte del personal no podrá atender otros sectores pendientes.

La funcionaria remarcó que el objetivo principal es prevenir riesgos durante la temporada invernal. “Es un trabajo que tenemos que hacer para prevenir justamente que después en época invernal tengamos eventos desfavorables”, afirmó.

Según explicaron las responsables del área, muchos de los ejemplares ubicados sobre avenida Fontana tienen más de 70 años y forman parte del patrimonio natural urbano de Esquel.

“Justamente por eso hablamos de arbolado patrimonial, del valor que tiene el arbolado”, expresó Lemir, quien señaló que las decisiones sobre extracción o intervención se toman en base a estudios técnicos.

“No porque un árbol sea alto es necesario sacarlo”, aclaró. Sin embargo, confirmó que algunos ejemplares deberán ser retirados por problemas de crecimiento o estado sanitario.

En esta primera etapa, el trabajo consistirá principalmente en retirar ramas secas y material con riesgo de caída. También se realizarán tratamientos específicos sobre algunas especies.

El municipio adelantó además que este tipo de operativos se replicarán más adelante en avenida Alvear y en el tramo de avenida Ameghino entre Fontana y Mitre.

Finalmente, Lemir confirmó que otro de los puntos incluidos en la agenda es la Plaza San Martín, donde se proyecta una intervención integral sobre el arbolado urbano luego del invierno.

R.G