Comodoro Rivadavia cuenta con un espacio específico para adolescentes varones

Funciona en instalaciones propias con personal que trabaja junto a un equipo técnico interdisciplinario. La infraestructura, pensada para dar respuesta a la compleja situación que atravesaba la Casa del Niño, era una necesidad de hace más de dos décadas en la ciudad petrolera.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo los dispositivos de cuidado destinados a niños y adolescentes en la provincia. En este marco, la ciudad de Comodoro Rivadavia cuenta actualmente con un espacio específico para adolescentes varones, pensado para dar respuesta a la compleja situación que atravesaba la Casa del Niño.

El dispositivo, que actualmente aloja a 9 adolescentes, funciona en instalaciones propias y cuenta con personal que trabaja diariamente junto a un equipo técnico interdisciplinario, garantizando acompañamiento, contención y abordajes integrales acordes a las necesidades de los jóvenes.

La creación de este espacio permitió descomprimir la dinámica institucional de Casa del Niño y avanzar en una organización más adecuada de los dispositivos convivenciales, mejorando tanto las condiciones de alojamiento como las estrategias de acompañamiento.

La ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani, destacó que “estos avances se logran cuando hay decisión política y se escuchan las necesidades tanto de los chicos como del personal. El gobernador Ignacio Torres nos acompañó para que esto sea una realidad y estamos muy contentos”.

Asimismo, la funcionaria expresó que “estoy muy agradecida con la coordinación y con todo el personal que lleva adelante una tarea compleja, acompañando casos que muchas veces ingresan con enormes dificultades. Hay un enorme compromiso, responsabilidad y vocación en cada intervención cotidiana, y eso también merece ser reconocido”.

A su turno, la coordinadora del espacio, Eugenia Calvaris, agradeció “al gobernador Ignacio Torres y a la ministra Florencia Papaiani por tomar la iniciativa, por su impronta y por hacer posible este lugar, que hace 27 años Comodoro Rivadavia necesitaba y no tenía”.