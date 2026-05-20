13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
20 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Comodoro Rivadavia cuenta con un espacio específico para adolescentes varones

La infraestructura, pensada para dar respuesta a la compleja situación que atravesaba la Casa del Niño, era una necesidad de hace más de dos décadas en la ciudad petrolera.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Funciona en instalaciones propias con personal que trabaja junto a un equipo técnico interdisciplinario. La infraestructura, pensada para dar respuesta a la compleja situación que atravesaba la Casa del Niño, era una necesidad de hace más de dos décadas en la ciudad petrolera.  

 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo los dispositivos de cuidado destinados a niños y adolescentes en la provincia. En este marco, la ciudad de Comodoro Rivadavia cuenta actualmente con un espacio específico para adolescentes varones, pensado para dar respuesta a la compleja situación que atravesaba la Casa del Niño.

 

El dispositivo, que actualmente aloja a 9 adolescentes, funciona en instalaciones propias y cuenta con personal que trabaja diariamente junto a un equipo técnico interdisciplinario, garantizando acompañamiento, contención y abordajes integrales acordes a las necesidades de los jóvenes.

 

La creación de este espacio permitió descomprimir la dinámica institucional de Casa del Niño y avanzar en una organización más adecuada de los dispositivos convivenciales, mejorando tanto las condiciones de alojamiento como las estrategias de acompañamiento.

 

La ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani, destacó que “estos avances se logran cuando hay decisión política y se escuchan las necesidades tanto de los chicos como del personal. El gobernador Ignacio Torres nos acompañó para que esto sea una realidad y estamos muy contentos”.

 

Asimismo, la funcionaria expresó que “estoy muy agradecida con la coordinación y con todo el personal que lleva adelante una tarea compleja, acompañando casos que muchas veces ingresan con enormes dificultades. Hay un enorme compromiso, responsabilidad y vocación en cada intervención cotidiana, y eso también merece ser reconocido”.

 

A su turno, la coordinadora del espacio, Eugenia Calvaris, agradeció “al gobernador Ignacio Torres y a la ministra Florencia Papaiani por tomar la iniciativa, por su impronta y por hacer posible este lugar, que hace 27 años Comodoro Rivadavia necesitaba y no tenía”.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras permanecer 11 años prófugo en Chile, extraditaron a un acusado de graves abusos en Esquel
2
 Dolor en la fuerza policial: confirman que un joven sargento se quitó la vida
3
 Cuatro balazos en la cabeza por supuesto ajuste de cuentas: el crimen de una mujer que conmueve a Comodoro
4
 QEPD: Alfredo Longinos
5
 El hantavirus pasa límites: detectan casos en Río Negro, Jujuy y uno nuevo en Chubut
1
 "El Lago de los Cisnes" llega al Centro Cultural Melipal
2
 La UNPSJB y el CONICET proyectan acciones junto a Trevelin
3
 Esquel: Dictaron prisión preventiva para el detenido que estuvo 11 años prófugo en Chile
4
 Esquel implementa un nuevo sistema de control tributario junto a ARCA y Provincia
5
 Esquel: La UNPSJB abre la inscripción para un cargo docente en la Facultad de Humanidades
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -