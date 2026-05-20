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20 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Autorizaron una nueva ruta aérea que incluirá conexiones con Chubut

El Gobierno nacional habilitó nuevas operaciones para la empresa American Jet en el sur argentino. La medida incluye vuelos combinados de pasajeros y mercaderías y contempla conexiones vinculadas a la actividad minera en Patagonia.
Por Redacción Red43

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El Gobierno nacional autorizó nuevas rutas aéreas para la empresa American Jet, entre ellas un trayecto que incluirá conexiones con Chubut y Santa Cruz. La medida fue oficializada mediante la Disposición 7/2026 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.

 

La autorización contempla vuelos regulares de pasajeros y cargas bajo modalidad combinada, un sistema que permite transportar personas y mercaderías en una misma operación aérea.

 

Dentro de las rutas aprobadas aparece el recorrido Buenos Aires – Comodoro Rivadavia – Perito Moreno, con regreso. También fue habilitada una conexión entre Buenos Aires y General Pico, en La Pampa.

 

 

Según el texto oficial, la ampliación de estas rutas forma parte de una estrategia orientada a ampliar la conectividad aérea en ciudades intermedias y zonas con menor oferta de vuelos regulares.

 

En el caso de Patagonia, la nueva conexión involucra localidades vinculadas a sectores productivos como la minería, la energía y distintas actividades empresariales que requieren traslados frecuentes entre el sur argentino y Buenos Aires.

 

Perito Moreno, en el norte de Santa Cruz, es una de las localidades que históricamente tuvo limitaciones en materia de conectividad aérea. En muchos casos, los viajes dependen de extensos recorridos terrestres hasta aeropuertos de mayor movimiento.

 

 

La incorporación de esta ruta permitirá sumar una alternativa aérea directa para pasajeros particulares y también para logística asociada a actividades mineras que operan en la zona.

 

El rol de Chubut dentro de la conexión

La inclusión de Comodoro Rivadavia dentro del recorrido vuelve a posicionar a Chubut como uno de los puntos centrales dentro de la red aérea patagónica.

 

La ciudad concentra buena parte de la actividad petrolera y empresarial del sur argentino y suele funcionar como punto de enlace entre distintas localidades de Patagonia.

 

 

La operación autorizada permitirá integrar ese corredor con Santa Cruz y Buenos Aires mediante vuelos regulares de la empresa American Jet.

 

Qué empresa operará las rutas

American Jet es una aerolínea argentina fundada en 1983. La compañía comenzó trabajando con servicios de taxi aéreo y vuelos corporativos, aunque posteriormente amplió su actividad hacia operaciones regulares y especializadas.

 

En los últimos años, la empresa participó en distintos esquemas de conectividad en Patagonia, especialmente en rutas vinculadas a actividades petroleras y mineras.

 

 

El nuevo permiso se inscribe además dentro de la política de “Cielos Abiertos” impulsada por el Gobierno nacional desde 2024, orientada a flexibilizar el mercado aerocomercial y ampliar la oferta de vuelos en el país.

 

Especialistas del sector señalan que la continuidad de estas rutas dependerá de factores como la demanda de pasajeros, los costos operativos y posibles acuerdos complementarios con provincias o municipios para sostener la operación en el tiempo.

 

 

 

O.P.

 

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