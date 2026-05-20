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Miércoles 20 de Mayo de 2026
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20 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Un lavarropas se incendió dentro de una vivienda

Bomberos Voluntarios acudieron este miércoles a una vivienda de El Bolsón tras un llamado por un incendio. El fuego habría comenzado en un lavarropas y provocó daños parciales en el sector donde se encontraba.
Por Redacción Red43

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Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervinieron este miércoles antes del mediodía en un incendio registrado dentro de una vivienda ubicada sobre calle Salminiac. Según informaron desde el cuartel, el fuego se originó en un lavarropas y causó daños parciales en el ambiente.

 

El llamado de emergencia se recibió alrededor de las 11.40 horas. Tras la alerta, se despachó una unidad hacia el lugar para verificar la situación y controlar el foco ígneo.

 

Al arribar a la vivienda, los bomberos constataron que el incendio se había iniciado en el electrodoméstico y que las llamas habían afectado el área cercana donde se encontraba instalado.

 

 

Daños parciales dentro de la vivienda

De acuerdo a la información brindada por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el fuego provocó daños aproximados del 10 % en el sector afectado.

 

La rápida intervención permitió contener la situación antes de que las llamas avanzaran hacia otros ambientes de la casa.

 

 

O.P.

 

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