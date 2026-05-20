Crimen en Comodoro Rivadavia: Iturrioz vinculó al herido con grupos violentos

El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó en conferencia de prensa que el crimen ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Comodoro Rivadavia que terminó con una mujer fallecida y un hombre herido está relacionado a grupos violentos, y cuestionó el accionar de una parte de la Justicia al denegar allanamientos clave que podrían haber evitado este nuevo hecho.

"La hipótesis del asesinato es la que venimos manejando hace 45 días y que estamos trabajando para sacar las armas de Comodoro. Todos saben que hace 15 días les dijimos que habíamos pedido 36 allanamientos, uno de esos allanamientos era el de (Luis) Uribe, que tenía profusos antecedentes", dijo Iturrioz en relación al hombre que resultó herido en las últimas horas y que actualmente se recupera en el Hospital Regional.

Acompañado por el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario mayor Lucas Cocha, junto al segundo jefe comisario mayor, Cristian Mulero; el ministro explicó que "teníamos como fundamentos de los allanamientos las fotos con armas, con silenciadores" y reveló que en el auto donde se movilizaba ayer la pareja, Luis Uribe "tenía un silenciador de fabricación casera, lo que está prohibido, y tenía municiones 9 milímetros".

En ese marco Iturrioz expresó que "no se si se podría haber evitado o no, si nos hubiesen dado la medida que pedimos, pero sí que nosotros pedimos los allanamientos y nos fueron denegados, no sé porqué". Y agregó que "de 36 allanamientos solicitados, sólo nos dieron 16. Todos eran delincuentes súper conocidos en el ambiente, todos delincuentes violentos, casi todos fotografiados con armas en su poder y las publican en redes sociales, se nos ríen, y la justicia nos dijo no" afirmó el ministro, para señalar que "estas son las consecuencias: la balacera a Uribe".

Sobre el hecho ocurrido indicó que "no nos sorprendió" por los antecedentes del individuo, del cual reveló que "en lo que va de mayo tenía 3 causas por robos distintos y en ninguna se le dio la detención".

Dijo además que si bien se continúa con la investigación, el hecho ocurrió "aproximadamente a dos cuadras de la comisaría 7° y tenemos la hipótesis de que Uribe estaba armado y haya repelido la agresión. Estamos trabajando", remarcó.

Banda denunciada por el gobernador

Luego confirmó que "son parte de esta banda que denunció el propio gobernador, y que por eso pedimos la cantidad de allanamientos que pedimos, que íbamos a traer 300 policías de toda la provincia para hacerlo y lamentablemente no pudimos hacerlo", y respecto a la víctima mujer, el ministro sostuvo que "no tenía antecedentes, al menos lo recabado hasta el momento", confirmando además que era pareja de Uribe.

En ese marco también Iturrioz explicó que el fundamento respecto de posibles víctimas accidentales "lo pusimos en el pedido de allanamiento pero un sector de los servidores públicos, no sé si del Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial no lo valoran".

Sobre el auto en el que se trasladaban, el ministro confirmó que "trabajaba como Uber, la víctima tenía la aplicación de Uber, pero los conflictos de Uribe para nosotros eran conocidos, de hecho publica fotos en las redes sociales con dos armas de fuego, una 40 y una 9 milímetros con silenciador y dice: salgo para la calle. Eso para nosotros era fundamento más que suficiente para los allanamientos", insistió.

Sostuvo también que "si Uribe quizás hubiera estado detenido esto no hubiera pasado", pero lamentó que "siempre chocamos con una muralla y las consecuencias las paga la sociedad comodorense".

Ante consultas de la prensa, el ministro dijo que "Uribe no va a hablar" y recalcó que "hay una parte del sistema que no funciona y yo defiendo el accionar de la Policía que lo tenía identificado".

Por último indicó que en la zona donde ocurrió el hecho "teníamos retenes, y un móvil escucha los disparos".

R.G