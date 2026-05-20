Diputados comenzó a debatir cambios en Zona Fría

La Cámara de Diputados inició este miércoles una sesión especial cargada de tensión política y discusiones reglamentarias para avanzar con el tratamiento de proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos modificaciones al régimen de Zona Fría para el consumo de gas.

La Libertad Avanza logró reunir el quórum mínimo de 129 diputados y comenzó el debate legislativo en medio de cuestionamientos opositores por la superposición de sesiones convocadas para la misma jornada.

El Gobierno nacional busca aprobar una redefinición del esquema de subsidios para usuarios de gas, una medida que tiene impacto directo en provincias patagónicas y otras zonas alcanzadas actualmente por beneficios tarifarios.

El oficialismo consiguió apoyo con acuerdos de último momento

Para alcanzar el número necesario dentro del recinto, el oficialismo cerró negociaciones con provincias aliadas que acompañaron la iniciativa a cambio de subsidios por “zona cálida” vinculados al consumo de energía eléctrica.

También llamó la atención el respaldo de algunos sectores que habitualmente no forman parte del núcleo oficialista. Entre ellos aparecieron la diputada radical Karina Banfi, las legisladoras María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, además de la neuquina Karina Maureira.

En paralelo, sorprendió la ausencia de los tres diputados de Elijo Catamarca, espacio alineado con el gobernador Raúl Jalil y que suele acompañar proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

Con ese escenario, La Libertad Avanza consiguió avanzar con una sesión convocada una hora antes que otra impulsada por la oposición, que pretendía discutir cuestiones vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La discusión reglamentaria elevó la tensión en el recinto

La jornada quedó atravesada por una fuerte polémica alrededor de la superposición de sesiones especiales.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de actuar con “mala fe parlamentaria” y planteó suspender la primera sesión para habilitar la convocatoria opositora prevista para las 11 de la mañana.

Desde La Libertad Avanza rechazaron el planteo y defendieron la legalidad de la convocatoria.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó el pedido y aseguró que no existían antecedentes parlamentarios de una situación similar. “No vamos a hacer papelones con el reglamento y la Constitución”, sostuvo durante la sesión, en uno de los momentos más tensos de la jornada.

Más tarde, Unión por la Patria intentó una nueva moción para levantar la sesión, pero la propuesta fue rechazada por 131 votos negativos contra 111 positivos.

Qué proyectos se debaten en Diputados

Además de las modificaciones sobre Zona Fría, el temario incluyó la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa que propone eliminar más de 70 normas consideradas obsoletas dentro del digesto jurídico nacional.

También se incorporó el tratamiento de tratados internacionales y la entrega de medallas de honor a veteranos de Malvinas.

El debate sobre el régimen de subsidios al gas concentró gran parte de la atención debido al impacto que podría tener en usuarios de Patagonia y otras provincias donde las bajas temperaturas obligan a un mayor consumo energético durante buena parte del año.

Mientras tanto, el oficialismo consiguió avanzar con una de las sesiones más tensas de las últimas semanas en la Cámara baja, en un contexto marcado por negociaciones políticas y fuertes cruces entre bloques.

O.P.