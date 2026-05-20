"El Lago de los Cisnes" llega al Centro Cultural Melipal

El Centro Cultural Esquel Melipal se prepara para recibir una propuesta artística imperdible que invita a disfrutar de la danza desde una perspectiva diferente. Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva función del Ciclo de Cine Ballet, un espacio pensado para acercar las grandes obras de la danza clásica a la comunidad a través de la pantalla grande.

La iniciativa está organizada por la reconocida academia local Clara Dixon Danzas (@claradixon.danzas) y está diseñada como un plan ideal para disfrutar en familia. En esta oportunidad, el público podrá sumergirse en la magia y el drama de "El Lago de los Cisnes", una de las piezas más emblemáticas de la historia del ballet mundial.

El evento propone vivir el ballet con la espectacularidad visual y sonora que ofrece la sala del Melipal, combinando la difusión cultural con el entretenimiento familiar para las tardes de otoño en la cordillera. La proyección tendrá una duración de 1 hora y 40 minutos.

Si bien la actividad es completamente gratuita, desde la organización recordaron que los cupos son limitados debido a la capacidad de la sala. Por este motivo, se solicita a los interesados realizar una inscripción previa de manera obligatoria para asegurar su lugar.

Obra: "El Lago de los Cisnes" (Ciclo de Cine Ballet)

Día: Domingo 24 de mayo de 2026.

Horario: 17:00 horas.

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

Entrada: Gratuita (con cupos limitados).

Inscripciones: Enviar un mensaje de WhatsApp al 2945 335 355.



