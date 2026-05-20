13°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Red43Esquel
20 de Mayo de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

"El Lago de los Cisnes" llega al Centro Cultural Melipal

Organizado por la academia Clara Dixon, el ciclo invita a disfrutar de los grandes clásicos de la danza en pantalla grande. La cita para toda la familia es este domingo a las 17 horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Centro Cultural Esquel Melipal se prepara para recibir una propuesta artística imperdible que invita a disfrutar de la danza desde una perspectiva diferente. Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva función del Ciclo de Cine Ballet, un espacio pensado para acercar las grandes obras de la danza clásica a la comunidad a través de la pantalla grande.

 

La iniciativa está organizada por la reconocida academia local Clara Dixon Danzas (@claradixon.danzas) y está diseñada como un plan ideal para disfrutar en familia. En esta oportunidad, el público podrá sumergirse en la magia y el drama de "El Lago de los Cisnes", una de las piezas más emblemáticas de la historia del ballet mundial.

 

El evento propone vivir el ballet con la espectacularidad visual y sonora que ofrece la sala del Melipal, combinando la difusión cultural con el entretenimiento familiar para las tardes de otoño en la cordillera. La proyección tendrá una duración de 1 hora y 40 minutos.

 

Si bien la actividad es completamente gratuita, desde la organización recordaron que los cupos son limitados debido a la capacidad de la sala. Por este motivo, se solicita a los interesados realizar una inscripción previa de manera obligatoria para asegurar su lugar.

 

Obra: "El Lago de los Cisnes" (Ciclo de Cine Ballet)

 

Día: Domingo 24 de mayo de 2026.

 

Horario: 17:00 horas.

 

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

 

Entrada: Gratuita (con cupos limitados).

 

Inscripciones: Enviar un mensaje de WhatsApp al 2945 335 355.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras permanecer 11 años prófugo en Chile, extraditaron a un acusado de graves abusos en Esquel
2
 Dolor en la fuerza policial: confirman que un joven sargento se quitó la vida
3
 Cuatro balazos en la cabeza por supuesto ajuste de cuentas: el crimen de una mujer que conmueve a Comodoro
4
 QEPD: Alfredo Longinos
5
 El hantavirus pasa límites: detectan casos en Río Negro, Jujuy y uno nuevo en Chubut
1
 "El Lago de los Cisnes" llega al Centro Cultural Melipal
2
 La UNPSJB y el CONICET proyectan acciones junto a Trevelin
3
 Esquel: Dictaron prisión preventiva para el detenido que estuvo 11 años prófugo en Chile
4
 Esquel implementa un nuevo sistema de control tributario junto a ARCA y Provincia
5
 Esquel: La UNPSJB abre la inscripción para un cargo docente en la Facultad de Humanidades
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -