Trevelin: fuerzas de seguridad y guías de montaña unifican protocolos de rescate

Esta mañana, la ciudad de Trevelin albergó una masiva e importante jornada de formación estratégica orientada a la búsqueda de personas y la actuación ante emergencias en el territorio. El evento, que superó el centenar de asistentes en el Salón Central, tuvo como objetivo principal unificar los criterios operativos entre las distintas instituciones locales para garantizar respuestas coordinadas y rápidas ante eventuales desapariciones o extravíos.

La instrucción estuvo a cargo de efectivos especializados de la División Policial de Investigaciones (DPI) y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), ambos cuerpos de élite dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Policía del Chubut con base en Trelew.

Entre las instituciones presentes, se destacó la participación activa de la delegación local de la AMET (Asociación de Guías de Montaña / Asociación de Montaña). Para los trabajadores y entusiastas del montañismo, actualizarse en estos protocolos de emergencia junto a las fuerzas que comandan los rastrillajes resulta un factor indispensable que impacta de manera directa en su labor en el territorio.

En este sentido, la capacitación les permite alcanzar una colaboración mucho más eficiente frente a una crisis. Al comprender de primera mano los métodos operativos de la policía, los rescatistas civiles logran sumar su conocimiento logístico y preciso del terreno sin el riesgo de interferir en las pericias oficiales. A su vez, esta formación fomenta una prevención activa, ya que brinda herramientas para nutrir y fortalecer los propios esquemas de seguridad interna que la asociación implementa en cada una de sus salidas, actividades guiadas y travesías por la región.

Como resultado integral, todo este proceso se traduce en una mayor profesionalización de la entidad. La incorporación de estos protocolos de emergencia eleva el estándar de la asociación, consolidándola definitivamente como un actor civil preparado y de consulta constante para el resguardo y la seguridad en toda la Comarca Andina.



Finalmente, desde la organización civil hicieron extensivo su agradecimiento a los profesionales de la DPI y el GEOP por trasladarse para compartir su vasta experiencia en el manejo de crisis. Asimismo, reconocieron el apoyo institucional de la Municipalidad de Trevelin por ceder las instalaciones para llevar a cabo este encuentro considerado prioritario para la seguridad pública local.