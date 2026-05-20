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20 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut formó parte de la Junta Representativa Anual de la CONABIP

La Subsecretaría de Cultura expuso los programas que se desarrollan en la provincia. En el plano nacional, el organismo renovó sus autoridades y ratificó el valor de las instituciones de lectura en la construcción comunitaria.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, participó de la Junta Representativa Anual de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que se desarrolló con la presencia de representantes de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Durante el encuentro se llevó adelante una intensa jornada de trabajo centrada en el análisis de la situación actual de las bibliotecas populares del país, a partir de la presentación del Informe de Gestión 2025 y las proyecciones de trabajo para 2026 por parte de CONABIP, además de las exposiciones realizadas por cada provincia sobre las acciones y programas impulsados en sus respectivos territorios.

 

Durante la reunión también se concretó la elección de nuevas autoridades para fortalecer la estructura de la Comisión. En ese sentido, los representantes provinciales votaron la incorporación de Norberto Guillermo Coppes, delegado de la provincia de Santa Fe, como vocal gubernamental, y de María Olga Giménez, delegada por la provincia de Corrientes, como vocal federativa.

 

Asimismo, se avanzó en la consolidación de una agenda federal de trabajo para 2026, estableciendo un esquema territorial con reuniones bimestrales que permitan continuar fortaleciendo el vínculo entre las provincias y las bibliotecas populares.

 

Estos espacios de encuentro y articulación federal son importantes y reafirman el valor fundamental que tienen las bibliotecas populares como espacios de acceso a la cultura, la lectura, la información y la construcción comunitaria en cada rincón de la Argentina.


 

 

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