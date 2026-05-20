El Hospital Zonal de Esquel difundió la guía actualizada de atención para el acceso al IVE en los CAPS

El Área Externa del Hospital Zonal de Esquel (HZE), dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno del Chubut, presentó el listado y cronograma actualizado para este año de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad que brindan asesoramiento y garantizan el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE/ILE).

Bajo la premisa de que la información clara constituye el primer paso para el acceso a la salud, las autoridades sanitarias recordaron que la prestación se realiza bajo estrictos parámetros de seguridad, gratuidad y confidencialidad.

A continuación, se detallan las direcciones, los horarios de atención específica y las vías de comunicación de cada uno de los centros habilitados en la localidad:

Horarios de atención:



-CAPS Ceferino

Dirección: Esquina de Salta y Santa Fé.

Atención: Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 16:00 hs. Martes y jueves de 8:00 a 14:00 hs.

Teléfono: 450360

-CAPS Don Bosco

Dirección: Fontana N° 1260 (casi esquina Don Bosco).

Atención IVE: Miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 hs.

Teléfono: 451433

-CAPS Sargento Cabral

Dirección: Hermanos Pareces y Gobernador Tello.

Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs. Sábados de 8:00 a 14:00 hs.

Teléfono: 451431

-CAPS Badén

Dirección: Avenida Holdich N° 750.

Atención: Lunes y miércoles desde las 11:00 hs. Martes y jueves de 14:00 a 16:00 hs. Viernes desde las 9:00 hs.

-CAPS Adolescencia

Dirección: Avenida Fontana y Don Bosco.

Atención: Lunes, martes y jueves de 8:00 a 16:00 hs. Miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 hs.

Teléfono: 451230

WhatsApp: 2945-597212

-CAPS Valle Chico

Dirección: Barrio 73 viviendas - Casa N° 71.

Atención: Martes y jueves de 9:30 a 15:30 hs.

Turnos por WhatsApp: 2945-548784 (solicitudes de 8:00 a 9:30 hs).

Desde la institución hospitalaria recalcaron que la salud pública es un derecho fundamental e instaron a los vecinos de la comunidad que tengan dudas o requieran orientación a acercarse directamente al centro de atención primaria más próximo a su domicilio.