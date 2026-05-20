El PJ debatió el presente y futuro de la Central Hidroeléctrica Futaleufú

Este lunes 18 de mayo, el Partido Justicialista de Esquel realizó una importante charla-debate sobre el presente y futuro de la Central Hidroeléctrica Futaleufú.

La charla se realizó en el marco del vencimiento del contrato de concesión de la represa, impulsando una discusión política y técnica sobre el modelo energético de Chubut y el rol que debe tener la cordillera en la distribución de los beneficios generados por uno de los recursos estratégicos más importantes de la provincia.

La actividad reunió a profesionales, técnicos, referentes políticos y vecinos, quienes abordaron distintos ejes vinculados a la historia del complejo hidroeléctrico, el rol del Estado en la construcción de la obra.

El eje central fue la actual situación de la concesión, la renta hídrica, las tarifas, el funcionamiento del sistema energético provincial y el papel de las cooperativas en la distribución de la energía.



Participaron como expositores Jorge Oriola, Pablo Schulz, Daniel González, Ricardo Bestene, Carlos Mantegna y Humberto Kadomoto, quienes aportaron distintas miradas históricas, técnicas, económicas y territoriales sobre el presente y futuro energético de la región. También se contó con la presencia del ex gerente de hidroeléctrica Futaleufú Jorge Mastronardi.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de que la energía generada en la región produzca beneficios concretos para las comunidades cordilleranas, promoviendo tarifas más justas, infraestructura, desarrollo productivo y oportunidades para Esquel y la comarca, promoviendo tarifas más justas, infraestructura, desarrollo productivo, trabajo y oportunidades para Esquel y la comarca.



Asimismo, se destacó que Futaleufú no puede seguir siendo solamente un recurso estratégico al servicio de intereses concentrados, sino que debe formar parte de una política de desarrollo regional con mayor participación de las comunidades y del Estado provincial.

Desde el PJ Esquel señalaron que el vencimiento de la concesión abre una oportunidad histórica para discutir el futuro energético de Chubut y el lugar que debe ocupar la cordillera en esa nueva etapa.



“La represa está en la cordillera. La energía salió de acá. Es momento de discutir cómo esos recursos pueden traducirse en desarrollo para nuestra gente y nuestra región”, expresó el presidente del PJ Esquel, Juan Manuel Peralta, durante la jornada.



El presidente del PJ Esquel remarcó que “la discusión sobre Futaleufú no puede quedar reducida únicamente a la renovación de una concesión. Tenemos que debatir qué modelo de desarrollo quiere Chubut para las próximas décadas. No puede seguir pasando que los recursos estratégicos se exploten en nombre del progreso mientras las comunidades donde se generan continúan esperando beneficios concretos”.



Finalmente destacó la calidad de los expositores, la riqueza del debate y la necesidad de generar este tipo de encuentros para trabajar en conjunto por los intereses reales de la región.



SL