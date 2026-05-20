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Por Redacción Red43

Sierra Colorada celebró la Semana de la Fascinación por las Plantas con un taller de especies nativas

La actividad se desarrolló en la Escuela Nº 208 y estuvo enfocada en la propagación agámica de plantas medicinales y comestibles.
Por Redacción Red43

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En el marco de la Semana de la Fascinación por las Plantas, la Escuela N° 208 de Sierra Colorada, en la localidad de Trevelin, fue el escenario de un taller participativo sobre propagación agámica de especies nativas. La jornada se transformó en un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de saberes enfocado en la puesta en valor de la flora local y su importancia estratégica para el territorio cordillerano.

 

El encuentro, organizado y desarrollado en conjunto con trabajadoras del Parque Nacional Los Alerces, estuvo centrado en las distintas técnicas de reproducción de plantas nativas, con especial énfasis en aquellas de uso medicinal y comestible. Durante la actividad, los asistentes compartieron experiencias, historias y preguntas, para luego pasar a las prácticas directas de trabajo con la tierra.

 

La jornada comunitaria reunió a estudiantes, directivos, profesores y personal de la institución educativa, así como a vecinos de Sierra Colorada que aportaron sus conocimientos tradicionales sobre el entorno natural que habitan. Desde la organización destacaron la importancia de estas iniciativas para seguir fortaleciendo el vínculo con las plantas y promover el cuidado de las especies originarias de la región.

 

Con este intercambio de saberes y la celebración de la naturaleza en comunidad, se dio por finalizada la Semana de la Fascinación por las Plantas, consolidando el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, los pobladores y el personal de Parques Nacionales.



M.G

 

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