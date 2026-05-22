Escalona enumeró proyectos presentados, aprobados y que esperan ejecución

El concejal Martín Escalona se expresó en el Honorable Concejo Deliberante respecto a "190 proyectos" presentados que incumben al trabajo y la infraestructura para los vecinos y vecinas de Esquel.



El funcionario se defendió de críticas: “aburre escuchar que estamos en contra de la generación de trabajo”, enumerando proyectos que presentó en ese sentido y no han sido tratados.



Escalona recordó que la posibilidad de “la emergencia comercial” había sido anticipada en 2024: “cuando nosotros advertíamos que iba a haber una caída profunda del consumo en Esquel e iba a ser necesario cuidar a nuestro sector comercial, cuidar a nuestras empresas locales porque son las que mueven la economía local”.



En ese sentido, enumeró: “la aprobación de lo que es la gratuidad de los certificados para organizaciones vecinales y los comedores. La promoción a la producción audiovisual, un eje sumamente importante para nosotros que es la generación de empleo local aprovechando las capacidades técnicas que tenemos en nuestra ciudad, ordenanza que está aprobada y que jamás ha sido impulsada por el sector de producción de la Municipalidad de Esquel. El proyecto de muros de contención, una cuestión programática, paulatina, estudiada para la construcción de muros de contención con manobra local en nuestra localidad”.



Siguiendo con el ordenamiento urbano: “La creación de un programa de relevamiento territorial que sistematizara la información de nuestros barrios, que también fue archivada, la escuchamos a la recién asumida Fabiana Vázquez decir que iba a salir a hacer un relevamiento. 2023 presentamos un proyecto en este sentido cuando advertíamos que no había manera de ejecutar políticas públicas de manera prolija, ordenada, eficiente y eficaz si no teníamos información de base”.



Sobre el transporte: “La declaración de emergencia por la falta de recorridos para Valle Chico y para los institutos. Ordenanza que se trabajó con vecinos de Valle Chico y con estudiantes de los distintos profesorados, que se comprometió a Austin a llevarla adelante en julio del año pasado y que al día de hoy no fue vuelto a poner en funciones”.



Respecto a los puentes del Arroyo Esquel: “La construcción de puentes para las distintas calles que atraviesan el arroyo Esquel con mano de obra local, impulsando los talleres que tenemos en nuestra ciudad y conectando la ciudad, tratando de disminuir esa segregación territorial que tenemos en nuestra localidad con aquellos vecinos que viven del otro lado del arroyo. Proyecto ordenanza que todavía espera respuesta”.



Los playones de los barrios: “El programa de construcción de playones de la misma manera que cada barrio tenga un playón mínimo para hacer deporte para sus familias. La misma tiene un pedido de información desde el 2024 elevado al Ejecutivo y no fue respondido”.



El reconocimiento a los combatientes de incendios forestales: “pretendía poner en asunto las condiciones laborales de nuestros combatientes de incendios forestales. Para las fotos están todos inmediatamente, pero un trabajador necesita sueldos dignos y condiciones dignas de trabajo más aún en las características que tiene este tipo de actividad”.



La emergencia tributaria: “Veníamos advirtiendo que con el 544% de aumento de impuestos hasta diciembre del 2025 iba a ser imposible para nuestros vecinos y nuestros vecinos comerciantes afrontar los valores de los impuestos. Ordenanza que fue archivada y que año a año hemos reiterado en el tratamiento del presupuesto”.



Sobre los proyectos aprobados, marcó: “Una caída del 37% en toda la era Milei. La ordenanza de la emergencia para la economía social y solidaria, a los vecinos feriantes en el tratamiento de esta presentación y tratamiento de esta ordenanza que fue aprobada y hoy vemos la cantidad de vecinos que continúan trabajando en las distintas ferias de nuestra ciudad. Esa ordenanza fue muy dura de discutir, muy difícil de poner y hoy la realidad efectiva nos ha demostrado que la permanencia, continuidad y promoción de las distintas ferias les permite a muchos vecinos llevar y participar del circuito comercial de nuestra ciudad”.



La provisión de agua a los vecinos de Valle Chico: “que fue aprobada y al día de la fecha, a pesar de las numerosas presentaciones de la Comisión de Obras Públicas que siempre acompañó de este concejal y de los propios vecinos, no sabemos en qué instancia está”.



También, pedidos de información: “Solicitamos información respecto de los juicios que está afrontando el Ejecutivo Municipal y que ha perdido. No sabemos cuánta plata tiene perdida el municipio en la ciudad de Esquel. Pedidos de informe respecto de la situación de Pueblo Carao que fue acompañado en conjunto con el Frente Vecinal y que terminamos accediendo a la información gracias a la participación de diputados. Y que al día de hoy, Pueblo Carao sigue siendo un barrio cerrado cuando eso no es así en la ordenanza que habilitó ese loteo”.



La creación del Reglamento de Acceso a la Información Pública para el Concejo Deliberante. Ordenanza que también fue aprobada. La modificación del periodo de receso de nuestro Consejo Deliberante. La ordenanza para regular las acciones de Movistar. La ordenanza para la administración de bosques comunales que participamos, un proyecto propio del Frente Vecinal. Ordenanza que hoy está trabajándose y la fotito se la sacó el Intendente como si fuera idea suya. Todo lo contrario”.



El reclamo de leña: “cuando tenemos más de 500 hectáreas de bosques propios con palos tirados en el piso” y otros proyectos destinados a los vecinos: “Es carísimo para cualquier familia que tiene un celíaco en su familia sostener la alimentación. La adhesión al Boleto Educativo Chubutense, la adhesión a la ley por la semana de prevención al consumo problemático de sustancias. Ordenanza que sí, fue aprobada, que está durmiendo en su ejecución”.



La enumeración continuó: “La creación de bases de incendios en el Alto Rio Percy. La declaración de la emergencia vial y solicitud de acciones legales respecto a nuestras rutas nacionales. El acompañamiento para la provisión de agua potable a los vecinos de la continuidad de calle Brown en el barrio Estación y Winter tratada en horas públicas y que espera respuesta para poder seguir con su tratamiento por parte del Ejecutivo Municipal. La incorporación del Ceferino al servicio de transporte público de pasajeros. Nuevamente, en la extensión de los horarios colectivos”.



La modificación de las posibilidades de pago para los vecinos “para la obra de pavimento. Ordenanza que habíamos advertido a los vecinos más allá de que no sabemos por qué sale lo que sale y no hemos podido tener respuesta concreta a las obras de adoquinado y cordón cuneta por lo menos pudimos extenderle a pedido de los vecinos los plazos del pago. La ordenanza para las obras de agua y cuaca y gas para los vecinos de la continuidad de Calle Roberts”.



Impulso a empresas: “La adhesión a la Ley de Vinos y Sabores de Chubut que va a permitir impulsar esta idea que tiene el intendente que nos parece obviamente coherente de la posibilidad de desarrollar viñedos. Ordenanza que duerme el sueño en la Comisión de Legales”.



Entre más propuestas de adhesiones a ordenanzas provinciales y nacionales, concluyendo el listado con la situación de la concesión de la Presa Hidroeléctrica Futaleufú.



Como síntesis final, Escalona marcó: “No hay posibilidad de desarrollo si no se cuida lo local. Necesitamos avanzar de una vez por todas en este año y medio que nos queda en soluciones concretas y de fondo. Esta banca ha elevado 190 proyectos”.



SL

