Amigos del Ciclismo renovó autoridades y postergó la Unión de los Parajes

La Asociación Amigos del Ciclismo de Trevelin llevó a cabo su asamblea y definió la conformación de la nueva Comisión Directiva, en la cual Ricardo Rocha fue reelegido como presidente para encabezar esta etapa. Lo acompañan Carla Bassani en el rol de secretaria y Mario Salazar como tesorero, junto a un equipo de vocales y revisores de cuentas que ya planifican las próximas actividades de la organización.

Una de las decisiones más trascendentes de la nueva conducción fue la postergación de la tradicional carrera Unión de los Parajes. Por el voto de la mayoría se determinó que el evento no se realizará durante este año y se trasladará a la Semana Santa de abril de 2027. Los motivos principales de este cambio radican en la falta de disponibilidad de alojamiento en la zona para el mes de octubre debido a la temporada de los tulipanes, sumado a la superposición de fechas en noviembre con la competencia Vuelta al Nahuelpan.

Ante este panorama, la comisión y sus distintas subcomisiones trabajarán en la organización de otros eventos deportivos, sociales y culturales con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados íntegramente a la logística de la Unión de los Parajes. Para coordinar estas tareas se establecieron grupos de trabajo específicos: Lidia Arriagada estará al frente de la subcomisión de bingos, Alejandro Baldebenito liderará la de eventos deportivos, Carla Bassani coordinará el área de mujeres, Juan Jazal o Walter Gajardo la de varones, y Jorge Posse estará a cargo de la prensa y difusión.

Entre las propuestas más destacadas para los próximos meses sobresale la iniciativa de organizar la Fiesta del Mountain Bike de la región entre septiembre y octubre. La intención de este encuentro es brindar un reconocimiento a los tres mejores ciclistas de cada categoría, desde infantiles y menores hasta promocionales y competitivos. Para complementar la entrega de diplomas, se evalúa realizar una cena, un té familiar, un mate bingo o un desfile de indumentaria deportiva.

Asimismo, la agrupación ya proyecta un certamen de running que constará de tres o cuatro fechas. La jornada inicial está programada para el 12 de julio y se desarrollará en el predio del Molino Harinero de Marvin Evans. Las siguientes instancias de este campeonato podrían tener como escenarios de largada y llegada a los predios de Viñas del Nant y Fall, La Casita de Lala, Las Cascadas del Nant y Fall y Aldea Escolar.

EBW