Crea Del Blanco: “Muchas personas están esperando esa oportunidad de trabajo”

Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, el concejal Rafael Crea Del Blanco solicitó establecer límites de tiempo para las exposiciones de los ediles durante la hora de preferencia y sostuvo que es necesario “cumplir con el reglamento” para garantizar un uso equitativo de la palabra.

“También la hora de preferencia tiene un límite en el tiempo”, expresó el edil, quien pidió que “cada concejal cuando haga uso de la palabra se tome el recaudo de hacerlo con un tiempo prudencial”. En ese sentido, agregó que “respetar también es hacer un uso adecuado de la palabra y del reglamento”.

Más adelante, el concejal se refirió a las diferencias políticas dentro del cuerpo legislativo y afirmó que existen “dos modelos totalmente diferentes de gestión”. Según señaló, uno de ellos “cree en el trabajo, en la producción, en fomentar el sector privado” y en el desarrollo del Parque Industrial.

En contraposición, el otro modelo "es el modelo que atrasa" y que no querría el desarrollo de la ciudad. Y agregó: "Lo único que proponen son más comedores y más planes sociales".

Además, Crea cuestionó la postura de sectores de la oposición y aseguró que “seguimos obstaculizando esta gestión” en relación con proyectos vinculados al Parque Industrial. “Tenemos todos los proyectos serios de cuándo van a invertir cada empresa”, sostuvo.

En este sentido, consideró que el desarrollo del Parque Industrial podría generar nuevas oportunidades laborales para la ciudad. “Muchas personas están esperando esa oportunidad de trabajo”, expresó durante su intervención.

Para finalizar, el edil pidió a los espacios opositores “poner candidatos a intendentes y concejales que verdaderamente piensen en Esquel” y sostuvo que las políticas públicas deben enfocarse en “crear trabajo” y “oportunidades de desarrollo”.

R.G