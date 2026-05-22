El calvario de una mujer golpeada que ya realizó 45 denuncias: “Tengo miedo por mis hijos y por mi”

Mónica Eberling, vecina de Puerto Madryn y víctima de violencia de género, expuso su reclamo de protección al asegurar que, pese haber radicado 45 denuncias contra su expareja, continúa sufriendo situaciones de hostigamiento tanto ella como a sus tres hijos menores de edad.

Según relató, el último episodio ocurrió el 12 de abril de 2026, cuando el hombre habría ingresado a su domicilio en estado de ebriedad. La mujer sostuvo que, a pesar de contar con registros audiovisuales y testimonios de vecinos, sus denuncias no habrían sido debidamente consideradas.

“No salgo sola de mi casa. Tengo que llevar a mi hijo a la escuela acompañada por otras madres o por mi pareja. Tuve que sacar a mis hijos de todas las actividades que hacían porque tengo miedo”, expresó.

Eberling aseguró que actualmente cuenta con una medida de restricción de acercamiento vigente, aunque manifestó preocupación por distintas resoluciones judiciales vinculadas al régimen de contacto con los menores.

La mujer sostuvo que el hostigamiento no se limita a ella, sino que también alcanza a sus hijos. En ese sentido, afirmó que el acusado se presenta en lugares frecuentados por los menores y que incluso habría difundido información personal suya en redes sociales. El hostigamiento no es únicamente hacia mí, también es hacia los tres menores”, señaló.

Asimismo, indicó que en varias oportunidades solicitó asistencia policial ante situaciones que consideró de riesgo, aunque aseguró que la respuesta recibida no fue suficiente.

La denunciante también hizo referencia a una causa por presunto abuso contra una niña que actualmente tiene 5 años. Según afirmó, la investigación no avanzó como esperaba y reclamó que se escuche a la menor y se profundicen las medidas de protección. “Si ya la tocó, es un abuso. Lo que pido es que escuchen a la nena y protejan sus derechos”, sostuvo.

Durante su testimonio, Eberling cuestionó la respuesta institucional que recibió a lo largo de los años y remarcó que continúa realizando presentaciones judiciales y policiales ante cada nuevo episodio.

“Cuando digo que tengo 45 denuncias radicadas, me responden que vuelva a denunciar. Yo me pregunto cuánto más tengo que denunciar”, afirmó.

La mujer también señaló que el acusado acumularía otras denuncias por violencia de género vinculadas a relaciones anteriores, situación que —según sostuvo— agrava su preocupación.

Al cierre de su relato, Eberling reclamó medidas concretas para garantizar la seguridad de su familia y pidió que las denuncias sean investigadas en profundidad. “No puede seguir libre como si nada pasara. Lo único que pido es que se proteja a mis hijos y que la Justicia actúe”, manifestó.

La vecina aseguró que continuará visibilizando su situación hasta obtener respuestas que le permitan vivir sin temor y resguardar la integridad de los menores involucrados.

Fuente: Canal 12

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