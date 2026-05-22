Arrúa Ziessenis se refirió a la gestión actual y al trabajo con la oposición

Durante la hora de preferencia de la sesión ordinaria de este viernes, la concejal Liza Arrúa Ziessenis se pronunció sobre el funcionamiento legislativo y las declaraciones de los bloques opositores. Al respecto, manifestó: "Quería referirme un poco también a los dichos de los medios. Y quiero pedirles que seamos responsables, ¿no? Lamentablemente tiende a ser repetitivas las horas de preferencia porque cada uno está parado sobre su plataforma político partidaria y no es aportar al gobierno".

En relación con el debate de las iniciativas, rechazó los cuestionamientos sobre el tratamiento de los expedientes. "Es mentira lo que dicen los concejales de la oposición que es aportar al gobierno porque si no, no mentirían con respecto al tratamiento de los expedientes. Donde desde este bloque siempre se tratan los proyectos, se debaten", afirmó, argumentando que "así como nos acusan de escribanía y de sacar express las cosas, cuando se tiene que dilatar porque hay que analizarlo o hacer algunas modificaciones, también se quejan". Al respecto, sumó: "Entiendo que por encima de la mesa en realidad está la política partidaria de cada uno y es que a este gobierno le vaya mal para poder gobernar en el siguiente".

Asimismo, Arrúa Ziessenis se expresó sobre las declaraciones públicas de las autoridades, sosteniendo que "la libertad de expresión como funcionario sí tiene que tener cierto límite. No podemos hablar y decir lo que nos parezca en medios y redes sociales porque terminamos debilitando la confianza en ambos poderes".

En otro tramo, ponderó su trayectoria en la actividad comercial local. "Soy funcionaria pública por primera vez en mi vida, hace más de 20 años que trabajo en Esquel, siempre desde el comercio. Quizás el no de una de las concejales es porque siempre fue empleada pública, entonces cuando uno tiene un sueldo bajo pero lo tiene todos los meses, la cosa es distinta; cuando uno todos los meses tiene que ver cómo hace para facturar y a veces tiene que bajar la persiana, y tengo 20 años de privada", comparó.

Por último, hizo referencia al desarrollo del Parque Industrial y las inversiones. "No les gustan las inversiones, les parece que los mexicanos no tienen que venir, hablan de que siempre se reparte la torta entre los mismos. No sé si miró en detalle los proyectos de ordenanza para el parque industrial, pero había gente laburante ahí, no eran los mismos empresarios de siempre", describió, concluyendo que "nosotros vamos a seguir apoyando un proyecto de desarrollo, de empleo genuino, de empresas privadas que inviertan".

EBW