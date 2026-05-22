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Por Redacción Red43

El Hospital de Esquel avanza en un nuevo modelo de atención para maternidad y nacimientos

Equipos locales, provinciales y de la Fundación Larguía delinearon indicadores para implementar el programa de Maternidad Segura y Centrada en la Familia. Buscan garantizar partos humanizados y respetuosos en la cordillera.
Por Redacción Red43

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El Hospital Zonal de Esquel (HZE) continúa dando pasos firmes hacia la optimización de sus servicios de salud. Recientemente, el equipo implementador de la institución mantuvo una reunión de trabajo junto a las referentes de la Fundación A. Miguel Larguía y representantes de la Secretaría de Salud del Chubut, con el propósito de avanzar en el diseño y elaboración de indicadores específicos para evaluar y fortalecer el modelo de Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF).

 

Este modelo representa un cambio de paradigma en la atención perinatal, priorizando los derechos fundamentales de la madre y el recién nacido a través de la transformación de las prácticas tradicionales en cuidados más humanos, respetuosos y seguros.

 

La implementación de este esquema en el hospital cordillerano se fundamenta en cuatro pilares estratégicos de gestión y asistencia médica:

 

Liderazgo y Equipo: La iniciativa se enmarca en un plan mayor de jerarquización del sistema sanitario de la provincia del Chubut, donde resulta vital la coordinación entre los niveles de gestión central y los equipos asistenciales en territorio.

 

Gestión de Calidad: Mediante el desarrollo de nuevas herramientas de evaluación, el hospital podrá realizar el seguimiento técnico y medir el cumplimiento de los pasos necesarios para acreditar como una MSCF, lo que permite una mejora continua en la atención.

 

Vínculo Temprano: Se promueven activamente aquellas prácticas clínicas que eviten la separación de los padres y el recién nacido, fomentando de manera directa el contacto piel a piel inmediato y el apoyo activo a la lactancia materna desde el primer momento.

 

Interculturalidad: El proyecto contempla de manera fundamental integrar la mirada intercultural dentro del protocolo de atención, con el objetivo de que cada familia de la región cordillerana se sienta respetada en su identidad, costumbres y cultura al momento de recibir a un nuevo integrante.

 

La mesa técnica de trabajo contó con una amplia representación de especialistas y directivos del sector sanitario:

 

Por parte de la Fundación Larguía asistieron las licenciadas en obstetricia Yanina Scarpello y Laura Pelliza. En representación de la Secretaría de Salud provincial estuvieron presentes la pediatra Silvina Leiva (Directora Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia), la Dra. Mariana Contin (Departamento de Salud del Niño) y el Dr. Diego Moguilansky (Departamento de Perinatología).

 

A nivel local, participaron los integrantes del Equipo Implementador del HZE, reuniendo a referentes de las áreas de Pediatría, Obstetricia, Neonatología, Salud Mental, Técnicos en Cuidado de la Salud en el Territorio (TCST), Comunicación Institucional y la Dirección del hospital.

 

Este avance significa un salto de calidad para la salud pública de Esquel y toda la región cordillerana, permitiendo trabajar bajo indicadores claros para asegurar que cada nacimiento ocurra en un entorno seguro, humanizado y con la familia como eje central.



M.G

 

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