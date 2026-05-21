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Por Redacción Red43

Esquel: la policía secuestró un auto que tenía pedido de captura judicial

Se trata de un Chevrolet Corsa que fue localizado este miércoles durante tareas investigativas en el barrio Malvinas. El procedimiento estuvo a cargo de la División Sustracción Automotores por orden de la Oficina Judicial local.
Por Redacción Red43

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Personal de la División Sustracción Automotores de Esquel secuestró este miércoles un vehículo que registraba pedido de secuestro activo, según informó oficialmente la Policía del Chubut. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Malvinas, en el marco de tareas investigativas que venía realizando la dependencia especializada.

 

Según detalló la fuerza de seguridad, el rodado en cuestión es un automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa, sobre el cual pesaba una orden judicial vigente dispuesta por la Oficina Judicial de Esquel.

 

El vehículo quedó depositado en el Puesto Policial 627, con intervención de la Comisaría Seccional Segunda y la autorización del comisario inspector Emir Azocar, jefe de la dependencia. Desde la Policía del Chubut señalaron, además, que continúan las diligencias correspondientes para poner el rodado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

 

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