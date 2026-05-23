Ángel, el nene que no puede descansar en paz: ahora discuten las causas de su muerte

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal confirmó que la Fiscalía realizó una ampliación del objeto procesal en la causa que investiga la muerte del pequeño Ángel, aunque aclaró que las calificaciones jurídicas no sufrieron modificaciones. De ésta manera, la madre del niño continúa imputada por homicidio agravado, mientras que su pareja sigue acusada de homicidio simple.

Olazábal explicó que la ampliación responde a un ajuste más preciso de las conductas atribuidas a cada imputado, en base a las pruebas reunidas durante la investigación. “El hecho ha sufrido algunas variaciones que no tienen impacto en la calificación jurídica. Las calificaciones se mantienen, solamente se han ajustado las conductas que ha desarrollado cada uno”, confirmó.

Sostuvo que la Fiscalía continúa sosteniendo la hipótesis de un contexto de maltrato infantil prolongado, combinado con una grave desatención médica. “Seguimos sosteniendo que estamos ante una situación de maltrato a un menor y que han sido varias las causas que llevaron a la muerte”, expresó.

El fiscal detalló que la junta médica confirmó un “mecanismo combinado” entre los traumatismos sufridos por el niño y una enfermedad respiratoria que no fue tratada adecuadamente. “Hablamos de traumatismos producidos por golpes y también de una desatención de una enfermedad que se venía cursando desde el 7 de marzo de éste año, cuyos síntomas fueron ignorados por quienes tenían el cuidado de Ángel”, señaló.

Sobre el cuadro clínico, Olazábal precisó que la enfermedad detectada surgió de los estudios histopatológicos realizados durante la investigación. “La junta médica se ha expedido diciendo que ha sido esta bronconeumonía concomitante con el traumatismo craneoencefálico. Es decir, los 21 golpes existen, pero a eso se le suma la bronconeumonía”, afirmó.

De esta manera, la Fiscalía sostiene ahora que ambas situaciones confluyeron en el resultado fatal. “Ambas causas son las que llevan al resultado muerte. Cuando iniciamos la investigación presumíamos razonablemente que habían sido los golpes. Hoy son los golpes más esta enfermedad desatendida”, agregó.

Olazábal remarcó además que existe abundante evidencia que contextualiza el tiempo en que Ángel vivió en ese domicilio y que permitiría acreditar un escenario de violencia sistemática. “Hay mucha evidencia que da cuenta clara e inequívoca de la situación de maltrato que sufría Ángel”, aseguró.

Parte de esa prueba surgió del análisis de teléfonos celulares secuestrados y de declaraciones testimoniales incorporadas durante la etapa preparatoria. “Hay información que ha surgido de los teléfonos y también se han recibido declaraciones testimoniales”, puntualizó.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos agravantes, el fiscal explicó que cualquier elemento que haya intensificado el sufrimiento del niño será considerado eventualmente en una futura discusión de pena. “Todo lo que haya intensificado el sufrimiento de Ángel obviamente va a tener impacto en la pena”, indicó.

Finalmente, confirmó que la defensa solicitó ampliar la junta médica para obtener mayores precisiones técnicas, aunque sostuvo que eso forma parte del proceso habitual de investigación. “Para eso es la etapa preparatoria y para eso son los seis meses. Nuestra tesitura no ha variado. Ellos necesitan mayores explicaciones y para eso están los peritos”, concluyó.