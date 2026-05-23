No les quisieron entregar al recién nacido por orden judicial e incendiaron la habitación

El hecho sucedió este viernes al mediodía en el área de ginecología del Hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, cuando una pareja protagonizó un violento episodio que terminó con una habitación incendiada, personal agredido y recién nacidos evacuados de urgencia.

La situación fue confirmada por la licenciada Andrea Rubilar, responsable del área de enfermería y ginecología del hospital, quien relató que todo comenzó cuando una paciente oriunda de Allen, que había dado a luz el pasado 20 de mayo, recibió el alta médica. Sin embargo, el bebé debía permanecer bajo resguardo judicial por disposición de organismos de protección de menores.

Según explicó Rubilar, personal de SENAF llegó al hospital para comunicar la medida judicial a la madre. Fue entonces cuando la mujer y su pareja reaccionaron de manera violenta y habrían agredido a trabajadores del organismo. “Ellos se ponen violentos, le pegan al personal de SENAF y después se van hacia la habitación donde estaba el bebé”, relató la profesional.

De acuerdo al testimonio brindado, la pareja aprovechó un momento en soledad para prender fuego un colchón dentro de la habitación y luego escapar cerrando la puerta. Minutos después, cuando personal de enfermería intentó ingresar, se encontró con un escenario dramático. “Cuando vamos a abrir la habitación, estaba prendida fuego. Esto demandó una llama impresionante y un humo terrible”, expresó Rubilar.

El incendio generó escenas de desesperación dentro del servicio de maternidad. Enfermeros, médicos y familiares comenzaron a evacuar rápidamente a madres y recién nacidos para evitar una tragedia mayor. Incluso un padre salió desesperadamente a buscar un matafuego mientras el humo invadía el sector.

En el área había al menos dos bebés recién nacidos internados y otras pacientes que acababan de dar a luz. “Se generó un caos, pero se logró resguardar a los bebés y a las mamás”, sostuvo la jefa de enfermería.

Rubilar señaló además que, según trascendió, el hombre habría amenazado previamente con incendiar el hospital. “Creo que él en un momento le dijo al personal de SENAF: ‘voy a prender fuego el hospital’”, indicó.

Tras el alerta, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos y Defensa Civil, quienes lograron controlar rápidamente las llamas y ventilar el área afectada mediante extractores para eliminar el humo acumulado. La mujer fue demorada por personal policial a la salida del hospital, mientras que su pareja logró escapar y era intensamente buscada por las autoridades.

Pese al grave episodio, desde el hospital llevaron tranquilidad a las familias. “Los bebés y las mamás están fuera de peligro”, aseguró Rubilar, mientras el personal reorganizaba las habitaciones y retomaba lentamente la actividad habitual en el servicio.