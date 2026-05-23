11°
11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 23 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43intaEsquelTrevelin
23 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Combatir el fuego con fuego: la técnica preventiva que aplicaron en Trevelin

Técnicos del INTA y brigadistas forestales realizaron quemas controladas en plantaciones de pino. El objetivo es eliminar material combustible de forma planificada para disminuir la peligrosidad de los incendios en la próxima temporada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

¿Se puede combatir el fuego con fuego? La respuesta es sí, y es una técnica fundamental para la salud de nuestros bosques. Durante el 20 y 21 de mayo, equipos técnicos del INTA Esquel y brigadistas de la Secretaría de Bosques de Chubut realizaron jornadas intensivas de capacitación sobre quemas prescriptas en el Campo Experimental Agroforestal Trevelin.

 

A diferencia de un incendio improvisado, la quema prescripta es una herramienta técnica que se aplica bajo condiciones climáticas rigurosamente medidas —como el viento, la humedad y la temperatura— con el fin de limpiar, de manera controlada y segura, el exceso de ramas y hojas secas acumuladas en el suelo.

 

Esta labor preventiva es un pilar fundamental en la estrategia de protección forestal por tres razones clave:

 

Reducción de combustible: Al eliminar el material seco acumulado en el suelo, se limita drásticamente la capacidad de propagación de un futuro incendio forestal durante el verano, facilitando las tareas de control si este llegara a ocurrir.

 

Bosques más sanos: El manejo preventivo no solo protege el entorno, sino que genera condiciones adecuadas para que las plantaciones crezcan en un ambiente más seguro y equilibrado.

 

Coordinación y preparación: Estos entrenamientos en el terreno permiten que los equipos técnicos y brigadistas estandaricen conocimientos, fortaleciendo la capacidad de respuesta colectiva ante emergencias.

 

Desde el INTA destacaron que la prevención de incendios es una tarea de todo el año, que combina investigación, planificación y trabajo territorial. La actividad fue coordinada por el Ing. Leandro Casas junto a brigadistas provinciales, quienes compartieron saberes fundamentales para proteger el patrimonio natural de la cordillera.

 

 

 



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Choque en pleno centro de Esquel: no hubo heridos de gravedad
2
 Con escáner y perros detectores, la policía realizó controles antinarcóticos en los accesos a la ciudad
3
 La policía recapturó al peligroso delincuente que se había fugado de la U6 de Rawson
4
 QEPD: Dora Sierra
5
 El fiscal ambiental de Buenos Aires visitó la Fiscalía de Esquel
1
 Avanzan en la implementación de Firma Digital en la Legislatura del Chubut
2
 Tensión en el barrio Ceferino: un joven demorado tras disturbios en la vía pública
3
 Estudiantes de la UDC lanzaron “Naturaleza en diálogo”, un nuevo podcast sobre conservación ambiental
4
 Sierra Colorada se prepara para el lanzamiento de la temporada invernal 2026
5
 La Justicia respaldó a la Cooperativa de Corcovado en una disputa por cuotas alimentarias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -