Impulsan desde Chubut que el 30 de abril sea declarado el verdadero “Día de la Soberanía Nacional”

La Legislatura de Chubut vivió una sesión histórica centrada en la identidad provincial. Al aprobarse el proyecto de ley para declarar Patrimonio Histórico y Cultural al edificio de la Escuela N° 18 de Alto Río Corintos, en Trevelin, surgió un ambicioso desafío: que el Congreso de la Nación declare el 30 de abril como el verdadero "Día de la Soberanía Nacional".

La iniciativa original, impulsada por la diputada Norma Arbilla, busca poner en valor el edificio escolar que albergó el legado del Plebiscito de 1902, hito donde colonos galeses y pobladores nativos votaron pacíficamente por pertenecer a la República Argentina en el marco del diferendo limítrofe con Chile.

Durante el debate, el presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, propuso ampliar el alcance de este reconocimiento. “Consideramos que esta gesta no solo debe ser honrada en nuestra provincia, sino que pertenece a toda la patria”, afirmó el legislador, cuestionando la mirada centralista de los hechos históricos nacionales.

Hollmann invitó a sus pares a consensuar un proyecto para enviar al Congreso: “El 30 de abril debería ser el verdadero Día de la Soberanía. Es hora de que tengamos una visión más abarcativa y federal, y que la historia no quede circunscripta al país central”.

El diputado subrayó la naturaleza única del plebiscito: "Se trató de una gesta cívica, de alto contenido democrático, donde se logró reconocer un vastísimo territorio para toda la nación gracias al pronunciamiento democrático de los habitantes de la Escuela 18".

El legislador recordó que, a principios del siglo XX, la educación pública fue el pilar de la integración territorial. Mencionó especialmente la figura de Owen Williams, el maestro a cargo en 1902, quien facilitó el edificio para recibir al árbitro británico Sir Thomas Holdich, permitiendo que la "galensidad" y la "argentinidad" se unieran en un mismo sentimiento patriótico.

Ante la preocupación por el estado edilicio de la antigua escuela —que dejó de funcionar en 1984—, Hollmann llevó tranquilidad al anunciar gestiones conjuntas: "Estamos trabajando con el Municipio de Trevelin y el Ministerio de Educación en un nuevo convenio para la preservación de este edificio histórico, sumando la participación activa de la Asociación Galesa".

La ley aprobada instruye a la autoridad de aplicación a coordinar acciones directas para garantizar la protección, conservación y puesta en valor de este sitio que, ahora, se busca elevar al rango de símbolo nacional.