Ella 18 años, el 20 y un triste final: a tres semanas de casados chocaron con su auto y murieron

La muerte de Paola Talhatelli y Mathias Ambrosini generó una profunda conmoción en Brasil. La joven pareja, que se había casado hacía apenas tres semanas, murió tras protagonizar un violento accidente de tránsito sobre la carretera Vereador Antônio Cazalini (SP-352), en la ciudad de Itapira, en el interior del estado de San Pablo.

El hecho ocurrió el jueves 21, cuando los recién casados viajaban en auto rumbo a Jacutinga, en el estado de Minas Gerais. Según informó el medio brasileño G1, el conductor perdió el control del vehículo, que comenzó a dar varias vueltas sobre el asfalto antes de ser colisionado de costado por una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Paola murió en el lugar a raíz de la violencia del choque. Mathias, en tanto, fue rescatado con vida y trasladado a un hospital de la zona, aunque falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El conductor de la camioneta sufrió lesiones leves y fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo. Las autoridades ordenaron distintas pericias para intentar determinar qué provocó el accidente.

Paola Talhatelli tenía 18 años y trabajaba como manicura independiente desde enero del año pasado. En sus redes sociales compartía imágenes y videos de sus trabajos y mostraba el entusiasmo que sentía por su emprendimiento. “Me encanta lo que hago”, había escrito en una de sus publicaciones.

Mathias Ambrosini, de 20 años, estaba dando sus primeros pasos laborales en un centro automotor dedicado al lavado y reparación de vehículos, ubicado en el barrio Vila Bazani.

La noticia del trágico final de la pareja provocó una ola de mensajes de despedida y dolor en redes sociales por parte de familiares, amigos y vecinos de Itapira.

Desde la empresa donde trabajaba el joven lamentaron lo sucedido y lo recordaron como “una persona con un gran corazón, siempre dispuesto a ayudar, humilde y muy querido”.