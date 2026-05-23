Colapinto y una clasificación heroica en Canadá tras superar problemas técnicos

El primer día de actividad en el Gran Premio de Canadá fue una verdadera prueba de carácter para Franco Colapinto. El argentino, al mando de su Alpine A526, enfrentó dificultades técnicas que complicaron su puesta a punto inicial: un fallo eléctrico en la batería lo dejó con apenas cuatro vueltas en la única práctica disponible, un rodaje insuficiente para reconocer a fondo el trazado.

Sin embargo, en la clasificación para la carrera Sprint, Colapinto mostró su jerarquía. Pese a la falta de ritmo, logró avanzar a la Q2 con un solo giro cronometrado, alcanzando finalmente el 13° lugar de la grilla.

Además de la falta de tiempo en pista, el equipo técnico trabaja contrarreloj en el rendimiento del nuevo alerón estrenado este fin de semana. Según el propio Colapinto, la mejora aerodinámica aún no está brindando los resultados esperados, por lo que los ajustes en el set-up serán determinantes para las jornadas que restan en Montreal.

Agenda del fin de semana (Hora Argentina)

La acción continúa con un cronograma exigente. Estos son los horarios para seguir al argentino:

Sábado: Carrera Sprint (13:00) y Clasificación del GP (17:00).

Domingo: Carrera principal (17:00).













M.G