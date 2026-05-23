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Por Redacción Red43

Leonardo Miranda vuelve a Esquel: una noche imperdible en el Auditorio Municipal

El reconocido cantautor y referente de nuestra música regional se presentará el próximo jueves 28 de mayo.
Por Redacción Red43

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La agenda cultural de Esquel suma un evento de jerarquía. Leonardo Miranda, uno de los artistas más destacados y queridos de la Patagonia, regresa a los escenarios locales para ofrecer un concierto íntimo y potente en el Auditorio Municipal. La cita será el jueves 28 de mayo a partir de las 21:30 horas.

 

Con más de dos décadas de carrera ininterrumpida, Leonardo Miranda se ha consolidado como un embajador de la música folklórica de nuestra región. A lo largo de los años, ha logrado llevar las historias, paisajes y tradiciones patagónicas a los escenarios más importantes de Argentina, compartiendo propuestas y vivencias con grandes referentes del folklore nacional.

 

Esta presentación en Esquel no será un show más: el artista prepara una noche especial en la que, además de repasar sus éxitos, estará acompañado por artistas invitados, buscando crear un ambiente de complicidad y cercanía con el público local.

 

Información del evento

 

Para quienes deseen asistir a este encuentro con la música regional, aquí los detalles principales:

 

Fecha: Jueves 28 de mayo.

 

Hora: 21:30 hs.

 

Lugar: Auditorio Municipal de Esquel.

 

Entrada: Valor general de $20.000.

 

La invitación está abierta a toda la comunidad y a quienes visiten la ciudad, para disfrutar de un espectáculo que promete ser un hito en la agenda cultural de mayo. Se recomienda adquirir las entradas con antelación dada la trayectoria del artista y la expectativa que genera su regreso a los escenarios esquelenses.

 

 

 

 

 

M.G

 

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