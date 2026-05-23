Delirio Escénico presenta hoy “Criatura” en el Centro Cultural Melipal

La agenda cultural de Esquel tiene hoy una cita destacada. A partir de las 21:00 horas, el Centro Cultural Melipal será el escenario de “Criatura”, la nueva obra del grupo independiente Delirio Escénico. Con años de trayectoria en la región, el elenco propone un espectáculo que desafía los cánones del entretenimiento convencional para apostar a la reflexión y la experimentación física.

Delirio Escénico, formado en 2021 por los profesores Lucas Barbagallo y Julieta Caravaggio, ha consolidado un lenguaje escénico propio que prioriza el trabajo del intérprete sobre el despliegue escenográfico.

“Criatura”, basada en un texto del autor argentino Eugenio Grifero, fue adaptada por el grupo integrando nuevas perspectivas y personajes. "No es una criatura en particular, sino la historia de diferentes criaturas que viven la vida como pueden", explicaron los directores. La obra explora diversos estados físicos y universos sonoros, ofreciendo al espectador una experiencia sensorial que invita a la introspección.

Más allá de lo artístico, el grupo sostiene un firme compromiso social y pedagógico. Con una larga trayectoria docente en Esquel, sus integrantes rechazan la idea de que el teatro sea un consumo de elite.

"Nos gusta denunciar a los seres que no tienen voz y que el público se vaya con una reflexión. Creemos mucho en el teatro popular; queremos que no sea algo privilegiado, sino algo que esté al alcance de todos", destacaron. En sintonía con esta visión, la función de esta noche contará con la asistencia de estudiantes del Instituto de Formación Docente N° 818, quienes analizarán la pieza como parte de su formación académica.

La función tendrá lugar hoy a las 21:00 en el Melipal, el espacio que alberga al grupo desde hace casi una década. Los artistas hicieron hincapié en que han diseñado promociones económicas para garantizar que el acceso a la cultura sea posible para todos los vecinos.

Para quienes deseen asistir, aún es posible reservar localidades comunicándose al teléfono 351-665-4302 (Lucas) o a través de las redes sociales del grupo: @delirioescenicoteatro en Instagram.









M.G