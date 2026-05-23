SEROS: cómo renovar la afiliación de cónyuges y convivientes para mantener la cobertura

Desde la obra social SEROS se recordó que los cónyuges y convivientes incorporados como afiliados indirectos obligatorios no deben registrar afiliación ni aportes a otra obra social nacional, provincial, sindical, privada o sistema de medicina prepaga.

La actualización y validación de datos permite mantener la cobertura médica activa y asegurar la correcta administración de los recursos del sistema solidario de salud provincial.

Requisitos para cónyuges y convivientes

Para conservar la afiliación indirecta, SEROS recordó que los titulares deberán presentar:

- Certificado de matrimonio o unión convivencial actualizado.

- DNI frente y dorso de ambos afiliados para corroborar mismo domicilio.

- Certificación Negativa de ANSES que acredite que no posee otra cobertura de obra social con un periodo mínimo de 3 meses.

Desde el organismo se remarcó además que la renovación y validación de esta documentación debe realizarse de manera periódica anual.

SEROS Chubut viene desarrollando procesos de validación y actualización de afiliaciones indirectas con el objetivo de optimizar el padrón de beneficiarios y garantizar que las prestaciones lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Contactos y consultas

Los afiliados podrán realizar consultas o recibir asesoramiento a través del Departamento de Afiliaciones de SEROS Chubut, o en correos electrónicos de contacto:

- Comodoro Rivadavia: afiliacionescr@issys.gov.ar

- Rawson – Casa Central: afiliaciones_casacentral@issys.gov.ar

- Trelew: afiliaciones_trelew@issys.gov.ar

- Puerto Madryn: afiliaciones_ptomadryn@issys.gov.ar

- Esquel: afiliaciones_esquel@issys.gov.ar

- Comarca Andina: afiliacionescomarca@issys.gov.ar

- SEROS Vital: serosvital@issys.gov.ar

- Prescriptores y Convenio Prestadores: convenios@issys.gov.ar

También pueden acercarse a las delegaciones de SEROS en Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel y otras localidades de la provincia.

Desde el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) se recuerda la importancia de mantener actualizados los datos afiliatorios y la documentación respaldatoria para garantizar la continuidad de las prestaciones y fortalecer la administración eficiente de los recursos del sistema solidario de salud provincial.



