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23 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

SEROS: cómo renovar la afiliación de cónyuges y convivientes para mantener la cobertura

La obra social provincial recordó que el trámite es anual y obligatorio. Se requiere presentar certificación negativa de ANSES y documentación que acredite la unión. Conocé los contactos de atención en toda la provincia.
Por Redacción Red43

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Desde la obra social SEROS se recordó que los cónyuges y convivientes incorporados como afiliados indirectos obligatorios no deben registrar afiliación ni aportes a otra obra social nacional, provincial, sindical, privada o sistema de medicina prepaga.

 

La actualización y validación de datos permite mantener la cobertura médica activa y asegurar la correcta administración de los recursos del sistema solidario de salud provincial.

 

Requisitos para cónyuges y convivientes 

 

Para conservar la afiliación indirecta, SEROS recordó que los titulares deberán presentar:

 

- Certificado de matrimonio o unión convivencial actualizado.
- DNI frente y dorso de ambos afiliados para corroborar mismo domicilio.
- Certificación Negativa de ANSES que acredite que no posee otra cobertura de obra social con un periodo mínimo de 3 meses.

 

Desde el organismo se remarcó además que la renovación y validación de esta documentación debe realizarse de manera periódica anual.

 

SEROS Chubut viene desarrollando procesos de validación y actualización de afiliaciones indirectas con el objetivo de optimizar el padrón de beneficiarios y garantizar que las prestaciones lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

 

Contactos y consultas 

 

Los afiliados podrán realizar consultas o recibir asesoramiento a través del Departamento de Afiliaciones de SEROS Chubut, o en correos electrónicos de contacto:

 

- Comodoro Rivadavia: afiliacionescr@issys.gov.ar
- Rawson – Casa Central: afiliaciones_casacentral@issys.gov.ar
- Trelew: afiliaciones_trelew@issys.gov.ar
- Puerto Madryn: afiliaciones_ptomadryn@issys.gov.ar
- Esquel: afiliaciones_esquel@issys.gov.ar
- Comarca Andina: afiliacionescomarca@issys.gov.ar
- SEROS Vital: serosvital@issys.gov.ar
- Prescriptores y Convenio Prestadores: convenios@issys.gov.ar

 

También pueden acercarse a las delegaciones de SEROS en Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel y otras localidades de la provincia.

 

Desde el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) se recuerda la importancia de mantener actualizados los datos afiliatorios y la documentación respaldatoria para garantizar la continuidad de las prestaciones y fortalecer la administración eficiente de los recursos del sistema solidario de salud provincial.

 

 

 

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