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Por Redacción Red43

Esquel pone en marcha la zafra de liebre por tercer año consecutivo

La Municipalidad de Esquel confirmó el inicio de la temporada. Se incorporará tecnología de frío para mejorar el acopio, mientras que el próximo martes se anunciarán la fecha oficial de apertura y los valores de pago por pieza.
Por Redacción Red43

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El acopio de piezas se realizará en el campo de la familia De Godos, ubicado en Tamburini y Magallanes. Para consultas e información, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 2945-416655 y 2945-531181.

 

Desde el municipio, se informa que este año se encuentra próxima a arribar una cámara de frío destinada al correcto acopio de las liebres, con el objetivo de garantizar la calidad de las piezas y optimizar las condiciones de conservación.

 

En este sentido, se solicita especialmente a los cazadores y trabajadores del sector que aún no se inicie la actividad hasta tanto se confirme oficialmente la fecha de apertura de la zafra.

 

Asimismo, se recuerda la importancia de solicitar autorización a los propietarios de los campos antes de ingresar a los establecimientos rurales para desarrollar la actividad.

 

Finalmente, desde el municipio se adelanta que el próximo martes se realizará una conferencia de prensa en la que se anunciará oficialmente la fecha de inicio de la zafra de liebre y el valor que tendrá cada pieza durante la temporada, dado que la empresa informa el precio a último momento.

 

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