Sierra Colorada se prepara para el lanzamiento de la temporada invernal 2026

Con el objetivo de consolidar la oferta turística de la región, la secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, junto al concejal Facundo Pais, mantuvieron una reunión de trabajo con prestadores y artesanos de Sierra Colorada. El encuentro, realizado en el Centro Comunitario del paraje, permitió definir los ejes centrales para el lanzamiento de la temporada invernal, previsto para el próximo 22 de junio.

La jornada inaugural combinará el inicio de la temporada con la Rogativa We Tripantü, que tendrá su segunda edición en Sierra Colorada. La secretaria Figueroa detalló que las actividades comenzarán con la ceremonia tradicional y se trasladarán posteriormente a la "Casita de Lala", donde se realizará el acto formal de lanzamiento acompañado de un almuerzo comunitario.

Para garantizar la calidad de la propuesta artística, se organizó una tómbola con el fin de recaudar fondos destinados a la contratación de artistas locales. Según indicó Figueroa, todos los detalles logísticos ya están definidos y el flyer oficial con el cronograma se dará a conocer en los próximos días.

La funcionaria destacó el empuje del sector privado en el paraje: "Hay un grupo muy fuerte, muy unido, organizado y predispuesto. Tenemos muy buenas expectativas para este invierno" , aseguró. Con este nivel de organización, Sierra Colorada busca fortalecer su posicionamiento como un destino destacado dentro del ejido de Trevelin.









M.G