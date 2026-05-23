Chubut se consagró subcampeón de los Juegos Epade 2026

La delegación de Chubut cerró su participación en la XIX edición de los Juegos Epade con un balance brillante, logrando el subcampeonato en la clasificación general. Tras el cierre de la competencia este viernes, la provincia reafirmó su jerarquía en la Patagonia al alcanzar 89 puntos. Con este resultado, Chubut se posicionó detrás de Río Negro, que sumó 103 unidades, y superó a Neuquén, que completó el podio con 83.

Este logro representa el octavo subcampeonato histórico para la provincia, consolidando un protagonismo permanente en la región. El éxito fue impulsado por desempeños excepcionales en disciplinas clave, siendo el atletismo uno de los pilares fundamentales al conquistar el primer puesto en ambas ramas.

Figuras como Maia Monín, con su oro en los 1500 metros, y Ema Gorognano, en lanzamiento de martillo, brillaron en la última jornada. A ellas se sumó la posta femenina 4x100, que cerró el certamen con otra medalla dorada, reafirmando la superioridad técnica del equipo chubutense en las pistas.

El handball también vivió un debut de ensueño en los Epade, logrando el título tanto en damas como en caballeros. Las chicas vencieron a Río Negro por 23-17, mientras que los varones protagonizaron una final épica ante Neuquén, imponiéndose 32-30 tras un dramático tiempo suplementario.

La cosecha de medallas fue amplia en otras disciplinas. El fútbol masculino y el vóley femenino se alzaron con la plata tras definiciones muy ajustadas, mientras que el básquet femenino, el vóley masculino, el mountain bike femenino y el fútbol femenino celebraron el bronce.

Este desempeño integral refleja el arduo trabajo de los deportistas provinciales en las sedes de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La delegación no solo vuelve con múltiples podios, sino también con el orgullo de haber mantenido a Chubut en el escalón más alto del deporte patagónico.