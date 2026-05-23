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23 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut llevó su literatura y música a la Biblioteca Nacional

Escritores y músicos de Chubut desplegaron su arte en el Auditorio “Jorge Luis Borges”. La jornada incluyó la entrega de partituras al archivo nacional y talleres musicales para estudiantes, reafirmando el valor del patrimonio provincial.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, acompañó la realización de la jornada “Literatura de Chubut”, desarrollada días pasados en la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una amplia propuesta cultural vinculada a la literatura, la música y el patrimonio coral de la provincia.

 

La actividad fue organizada de manera conjunta por el equipo de Trabajo Comunitario de la Biblioteca Nacional y el Centro de Documentación Coral del Chubut, desarrollándose en distintos espacios del edificio cultural y con entrada libre y gratuita.

 

En el salón comunitario, se llevó adelante “Ludomusiteca” un taller de juegos musicales destinado a alumnos de 4° y 5° grado del nivel primario, con cupos completos. La propuesta estuvo a cargo de Gabriela Carel, cantante, compositora, docente y embajadora de la música patagónica.

 

Asimismo, se concretó la presentación del Centro de Documentación Coral del Chubut, oportunidad en la que además se realizó la entrega de partituras a la Biblioteca Nacional, fortaleciendo el vínculo institucional y el resguardo del patrimonio musical coral de la provincia.

 

A su vez, en el Auditorio “Jorge Luis Borges” se desarrolló el encuentro “Literatura en Chubut”, una propuesta de lecturas musicalizadas que reunió a escritores y referentes culturales chubutenses. En ese marco, y con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura, se presentó el Grupo Arcoíris, dirigido por Jorge Baudes.

 

Participaron de la presentación Esther Gutiérrez y Jorge Baudes, de Rawson; Alicia Berta Mamani, de Jujuy; Nora Albalat y Guillermina Sánchez Magariños, de Mar del Plata; Cristina Rodríguez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Gladys Heredia, de Banfield; y Valeria Kunzle, de Munro.

 

Desde la Subsecretaría de Cultura se destaca la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio y visibilización para los artistas, escritores y referentes culturales de Chubut en escenarios nacionales, fortaleciendo la identidad cultural patagónica y su difusión en todo el país.

 

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