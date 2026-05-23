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23 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La Hoya: cómo adquirir el pase de temporada para residentes 2026

El trámite es 100% online con retiro presencial en la terminal de Esquel. Se requiere una antigüedad mínima de seis meses en la región para acceder al beneficio.
Por Redacción Red43

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Con la temporada invernal 2026 en el horizonte, el Centro de Esquí La Hoya anunció la apertura oficial de la venta de pases exclusiva para residentes de Esquel y Trevelin. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la montaña a quienes viven en las localidades cercanas, manteniendo el compromiso de calidad para disfrutar de la nieve en la montaña más próxima a la ciudad.

 

El trámite, que ya se encuentra habilitado, está destinado a personas con una residencia permanente que puedan acreditar al menos seis meses de antigüedad en la zona.

 

Paso a paso: cómo gestionar tu pase

 

La modalidad de adquisición es ágil y combina una primera etapa digital con una presencial para finalizar la compra:

 

  1. Registro online: Ingresar al sitio web oficial residentes.skilahoya.com para completar el formulario inicial y cargar la documentación personal requerida (DNI).

     

  2. Aprobación: Tras la revisión de los datos, el solicitante recibirá por correo electrónico el contrato correspondiente.

     

  3. Documentación: Es obligatorio imprimir y firmar dicho contrato.

     

  4. Pago y retiro: A partir del lunes 18 de mayo, los usuarios deben acercarse con el contrato firmado y copia de los DNI a la Boletería 8 de la Terminal de Ómnibus de Esquel.

     

    • Horarios de atención: Lunes, miércoles y viernes, de 18:00 a 20:00 horas.

       

Consideraciones importantes

 

Desde la administración del centro de esquí recalcaron la importancia de leer con detenimiento los requisitos detallados en las "condiciones de compra" disponibles en la web antes de iniciar el trámite digital.

 

Para aquellos que requieran más información técnica o sobre las categorías de los pases, el sitio oficial www.skilahoya.com mantiene la información actualizada.

 

 

 

 


M.G

 

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