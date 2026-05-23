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23 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel tendrá una jornada fría, con heladas matinales y tarde ventosa

El reporte meteorológico indica para este sábado condiciones de cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones. Se espera una mañana con marcas bajo cero y un incremento del viento hacia la tarde.
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel atraviesa condiciones climáticas típicas de esta época del año, marcadas por un descenso de temperatura que se hará sentir especialmente durante las primeras horas de este sábado 23 de mayo de 2026. Según los datos del servicio meteorológico, la jornada se mantendrá estable en cuanto a nubosidad, con una nula probabilidad de lluvias.

 

Detalle del pronóstico para hoy:

 

Madrugada: Cielo parcialmente nublado con una temperatura de 2°C. El viento soplará suavemente desde el sector Noroeste (NO) entre 7 y 12 km/h.

 

Mañana: Se registrará una marcada helada, con la temperatura mínima descendiendo hasta los -1°C. Las condiciones de viento se mantendrán similares a las de la madrugada.

 

Tarde: Será el momento más templado del día, alcanzando una máxima de 9°C. Sin embargo, se prevé un incremento en la intensidad del viento, con registros de 13 a 22 km/h provenientes del sector Noroeste.

 

Noche: El sábado cerrará con 4°C y cielo parcialmente nublado. El viento volverá a disminuir su velocidad, estabilizándose entre los 7 y 12 km/h.

 

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