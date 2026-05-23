Esquel: cómo trabaja el área de la Fiscalía que repara vínculos y protege a los animales

El Servicio de Soluciones Alternativas al Conflicto ha posicionado a Esquel como un referente en la búsqueda de una justicia más humana y desestructurada. Lejos de la frialdad de los juzgados, esta oficina propone un modelo basado en la autocomposición, donde el denunciante y el denunciado —asistido por su abogado defensor— encuentran por sí mismos una solución pacífica y efectiva al problema que los enfrentó.

La conciliación penal en esta área se distingue por su agilidad y flexibilidad, sustentándose en dos principios fundamentales:

Voluntariedad: Nadie está obligado a participar; el compromiso de dialogar se requiere desde el inicio y se reconfirma durante todo el proceso para asegurar que ambas partes deseen estar allí.

Confidencialidad: Todo lo expuesto en las reuniones es estrictamente secreto, lo que permite que las personas se expresen con total honestidad sin temor a que sus palabras sean utilizadas en su contra.

Además, el trabajo del área garantiza el respeto a las garantías constitucionales y pone especial énfasis en evitar la revictimización, protegiendo a quien sufrió el conflicto de atravesar situaciones traumáticas adicionales.

Uno de los mayores retos del área es el abordaje de denuncias vinculadas al bienestar animal, ya que los seres sintientes no pueden expresarse con palabras en una mesa de diálogo. Para superar esta barrera, la Fiscalía adaptó una estrategia innovadora basada en la metodología del psicólogo y mediador internacional Juan Carlos Vezzulla.

Se creó una red de colaboración junto a asociaciones protectoras de animales, áreas de Fauna Urbana y dependencias de Zoonosis de los municipios. En este esquema:

Los especialistas actúan como "traductores" de las necesidades reales del animal.

Se presentan en la mesa de diálogo requerimientos concretos, como alimentación adecuada, atención médica, vacunas, espacios de recreación y compromiso de cuidado a largo plazo.

El acuerdo alcanzado entre las partes es claro y supervisado, logrando una solución que impacta de manera directa y rápida en la calidad de vida del animal.

El Área de Soluciones Alternativas reafirma que el acceso a la justicia también implica crear espacios donde el diálogo constructivo reemplace a la confrontación, garantizando soluciones que reparan vínculos y protegen a los seres más vulnerables.





M.G