El domingo llega con alerta amarilla por nevadas en gran parte de Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para la tarde de este domingo 26 de julio en distintos sectores de la provincia del Chubut.

De acuerdo con el pronóstico, las áreas alcanzadas podrían registrar nevadas persistentes de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, mientras que en las zonas bajas podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros, aunque estos valores podrían ser superados puntualmente.

La alerta alcanza a los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Paso de Indios, Gastre, oeste de Mártires y oeste de Telsen.

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al momento de circular por rutas y caminos de las zonas alcanzadas por el fenómeno.

La previsión de nevadas se concentra durante la tarde del domingo, por lo que se recomienda consultar las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas antes de emprender viajes.

MA