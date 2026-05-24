Bomberos de Gualjaina impulsan una campaña para comprar un galpón

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Gualjaina puso en marcha una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un galpón que permita proteger los móviles, herramientas y equipamiento que el cuartel utiliza a diario para responder a distintas emergencias en la localidad.

Desde la institución explicaron que esta iniciativa apunta a fortalecer la capacidad operativa del cuartel y mejorar las condiciones de resguardo de los recursos con los que trabajan para asistir a la comunidad.

“Necesitamos adquirir un galpón para resguardar nuestros móviles y herramientas de trabajo”, señalaron desde la asociación, destacando que cada aporte representa una ayuda importante para seguir creciendo y garantizar una mejor respuesta cuando la comunidad lo necesita.

Para colaborar con la campaña, los vecinos pueden realizar transferencias a través del Banco del Chubut al alias BOMBEROS.GUALJAINA, correspondiente a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios, o mediante Mercado Pago al alias CD.BOMBEROS.GUALJA.

Desde la entidad agradecieron el acompañamiento de vecinos y vecinas, y remarcaron que el compromiso colectivo resulta clave para continuar fortaleciendo el servicio y mantenerse preparados ante cualquier emergencia.

R.G