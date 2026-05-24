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24 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos de Gualjaina impulsan una campaña para comprar un galpón

La Asociación de Bomberos Voluntarios busca reunir fondos para adquirir un espacio donde resguardar móviles, herramientas y equipamiento utilizado en emergencias.
Por Redacción Red43

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La Asociación de Bomberos Voluntarios de Gualjaina puso en marcha una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un galpón que permita proteger los móviles, herramientas y equipamiento que el cuartel utiliza a diario para responder a distintas emergencias en la localidad.

 

Desde la institución explicaron que esta iniciativa apunta a fortalecer la capacidad operativa del cuartel y mejorar las condiciones de resguardo de los recursos con los que trabajan para asistir a la comunidad.

 

“Necesitamos adquirir un galpón para resguardar nuestros móviles y herramientas de trabajo”, señalaron desde la asociación, destacando que cada aporte representa una ayuda importante para seguir creciendo y garantizar una mejor respuesta cuando la comunidad lo necesita.

 

 

 

Para colaborar con la campaña, los vecinos pueden realizar transferencias a través del Banco del Chubut al alias BOMBEROS.GUALJAINA, correspondiente a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios, o mediante Mercado Pago al alias CD.BOMBEROS.GUALJA.

 

Desde la entidad agradecieron el acompañamiento de vecinos y vecinas, y remarcaron que el compromiso colectivo resulta clave para continuar fortaleciendo el servicio y mantenerse preparados ante cualquier emergencia.

 

 

 

 

R.G

 

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