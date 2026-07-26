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26 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Habilitan un celular exclusivo para emergencias en El Bolsón

La Asociación de Bomberos de El Bolsón activó un celular exclusivo para emergencias las 24 horas. La línea busca dar respuesta a sectores donde escasea la señal telefónica pero hay internet. 
Por Redacción Red43

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La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón informó que ya se encuentra en funcionamiento el número celular 2944860939, destinado únicamente a la atención de situaciones de emergencia. Esta línea permanece activa las 24 horas del día, los siete días de la semana, directamente en la guardia del cuartel central.

 

 

 

Desde la institución solicitaron a la comunidad realizar un uso exclusivo y responsable del servicio, aclarando que no se trata de un canal informativo ni de consultas generales. La iniciativa está pensada fundamentalmente para dar cobertura a aquellos sectores o parajes donde la señal telefónica convencional es escasa pero existe conectividad a internet.

 

Asimismo, remarcaron que al momento de solicitar asistencia en una urgencia es fundamental enviar la ubicación lo más exacta o aproximada posible, lo cual permite agilizar el despacho de las unidades y optimizar el tiempo de respuesta de las dotaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

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