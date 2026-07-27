Tras la gran nevada, así seguirá el tiempo este lunes

La Comarca Andina comienza la semana todavía bajo el impacto de la intensa nevada del domingo, una de las más importantes de los últimos años. Aunque las condiciones tienden a estabilizarse con el correr de las horas, el invierno seguirá haciéndose sentir durante toda la jornada.

Las primeras horas del lunes estarán marcadas por temperaturas cercanas a los 0°, con una sensación térmica baja por el viento del oeste, que continuará soplando de manera constante. Las ráfagas más intensas se esperan durante la madrugada y primeras horas de la mañana, alcanzando valores cercanos a los 50 km/h, para luego perder intensidad hacia el mediodía.

Durante la mañana todavía pueden registrarse precipitaciones intermitentes. Con el aire frío instalado sobre la Comarca, en sectores altos continuarán siendo en forma de nieve, mientras que en las zonas más bajas podrán alternarse con lluvia o aguanieve antes de cesar hacia la tarde.

La evolución horaria muestra un ascenso lento de la temperatura, con una máxima cercana a los 7° u 8° durante las primeras horas de la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte del día, por lo que el ambiente seguirá siendo muy frío pese al leve aumento térmico.

Hacia la noche volverán a descender las temperaturas hasta ubicarse alrededor de los 3°, con viento mucho más débil y baja probabilidad de nuevas precipitaciones.

La isoterma de 0° continuará relativamente baja, entre 1.300 y 1.400 metros, una configuración que mantiene condiciones favorables para nieve en sectores cordilleranos y cerros durante gran parte del día.

Más allá de la evolución del tiempo, la principal recomendación sigue siendo extremar los cuidados al circular. El temporal dejó rutas y caminos con nieve acumulada, sectores con hielo y complicaciones que demandarán tiempo para normalizarse. Las clases permanecen suspendidas durante este lunes y todavía pueden registrarse demoras en distintos servicios mientras continúan las tareas de despeje.

Será, en definitiva, un lunes para comenzar la semana con calma: el paisaje seguirá ofreciendo una postal completamente blanca, aunque detrás de esa belleza todavía persisten las consecuencias que dejó la nevada.

O.P.