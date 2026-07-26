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Por Redacción Red43

WhatsApp se pone firme: la norma poco conocida que causa cierres definitivos

Una práctica muy común entre los usuarios de WhatsApp para personalizar la app podría costar la pérdida definitiva del número de teléfono. Las advertencias de Meta sobre esta función no autorizada.
Por Redacción Red43

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Meta renovó sus advertencias dirigidas a los usuarios de WhatsApp sobre el riesgo de perder el acceso a sus cuentas en caso de no cumplir con las condiciones de servicio de la plataforma. La compañía remarcó que el uso de versiones no oficiales o modificadas del servicio de mensajería puede derivar en la suspensión temporal o definitiva del número telefónico.

 

Esta medida apunta principalmente a quienes instalan aplicaciones desarrolladas por terceros con el fin de obtener herramientas adicionales, como mayores opciones de personalización, cambios en la interfaz o funciones avanzadas de privacidad. Según detallaron desde la empresa, estas versiones alternativas son creadas sin la validación de Meta, lo que imposibilita garantizar la seguridad y el resguardo de la información.

 

Además de las sanciones que pueden bloquear el acceso a los chats y contactos, desde la plataforma remarcaron que el software no autorizado supone un peligro para la privacidad. Entre los principales riesgos identificados se encuentran el robo de datos personales, la exposición de conversaciones y la posible llegada de programas maliciosos al dispositivo.

 

Ante este panorama, la recomendación oficial es utilizar únicamente las versiones de WhatsApp disponibles en las tiendas de aplicaciones autorizadas, como Google Play Store y App Store, y mantener el sistema actualizado para evitar fallas de seguridad y restricciones en el servicio.

 

 

 

 

 

 

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