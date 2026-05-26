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Por Redacción Red43

Dijo que la seguían “personas sospechosas”: la misteriosa desaparición de una argentina en Chile

Lourdes Brizuela tiene 23 años y en su última comunicación demostró angustia y preocupación. Nada se sabe sobre su paradero.
Por Redacción Red43

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Una inquietante desaparición ha despertado gran preocupación entre los familiares y autoridades de Argentina y Chile. Una joven argentina, cuyo paradero se tornó incierto en suelo chileno, se comunicó por última vez con su círculo cercano manifestando que estaba siendo seguida por individuos desconocidos. Desde entonces, ha permanecido en completo silencio, sin responder a llamadas o mensajes, lo que ha exacerbado la ansiedad entre sus seres queridos. Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, de 23 años, vista por última vez en la ciudad de Pichilemu. 

 

Actualmente, la atención de la investigación policial se centra en esclarecer cada uno de sus últimos movimientos, para detectar cualquier pista que permita entender lo que realmente sucedió momentos antes de que desaparezca sin dejar rastro. En una acción concertada, las fuerzas de seguridad chilenas, junto con las autoridades consulares argentinas y familiares de la joven, se encuentran tentando reconstruir su último día.

 

Mientras se encontraba en Chile, la joven mantuvo contacto regular con amigos y parientes en Argentina a través de mensajes y llamadas telefónicas. Sin embargo, durante las últimas interacciones, expresó sentirse acechada por personas misteriosas, lo que desató en ella una nebulosa de angustia. Poco después, cesó por completo el contacto con su entorno, despertando de inmediato la preocupación de sus familiares, quienes apremiados por la tormenta de incertidumbre lanzaron un llamado público a través de las redes sociales.

 

Este primer grito de alerta logró que se activaran los protocolos de búsqueda y que el caso llegue al radar de las fuerzas chilenas, que actualmente intentan encajar las piezas del fatídico rompecabezas analizando cámaras de seguridad, relevos de comunicación y entrevistas a posibles testigos que puedan haber interactuado con la joven.

 

A medida que el caso adquiere dimensiones cada vez más complejas, el consulado argentino ha tomado posta en garantías de apoyo familiar y mantienen contactos regulares con las autoridades chilenas encargadas del caso. Paralelamente, a través de plataformas digitales, las imágenes de la joven y las súplicas para su localización han emergido dejando una estela de ecos en ambos países.

 

 

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