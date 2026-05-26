Esquel se prepara para una nueva temporada de zafra de liebre

La directora de Desarrollo Productivo de Esquel, Paula Botto, confirmó que la temporada de zafra de liebre está próxima a comenzar y aseguró que “está todo prácticamente concluido” para el inicio de la actividad.

“Estamos a la espera de SENASA, que es quien habilita finalmente el lugar de acopio”, explicó la funcionaria, al tiempo que indicó que Bromatología municipal ya realizó las inspecciones correspondientes y que también se encuentran completados los permisos provinciales otorgados por la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Fauna.

Según detalló, la empresa exportadora volverá a ser una firma de la zona de Mar del Plata y la operatoria se desarrollará nuevamente en el predio ubicado en Magallanes y Tamburini.

Botto destacó el fuerte impacto económico que genera la actividad en la región. “Para nuestra región es un momento de una actividad económica temporal, pero es muy esperado. Habitualmente supera los 100 millones de pesos que quedan en nuestra región y que vienen directamente al bolsillo del cazador”, afirmó.

En ese sentido, indicó que existe una gran expectativa para esta temporada y estimó que el valor “será un poco superior al del año pasado”.

Además, explicó que este año se incorporará un contenedor refrigerado con provisión de energía trifásica, lo que permitirá mejorar la operatoria logística y sanitaria del acopio.

Respecto a la cantidad de piezas, Botto recordó que en temporadas anteriores se superaron las 30 mil liebres y estimó que este año “debería rondar entre 30 y 36 mil piezas”, aunque aclaró que el resultado final dependerá de las condiciones climáticas. “Por el momento todo hace prever una temporada exitosa”, remarcó.

La directora de Desarrollo Productivo recordó que los cazadores deben estar registrados ante Provincia y presentar la documentación correspondiente ante el acopiador. También hizo hincapié en la necesidad de cumplir con todas las normas de seguridad y sanidad.

“Las armas tienen que estar registradas y se van a hacer controles para verificar que se cumplan todos los requisitos solicitados”, indicó.

Asimismo, recordó que la caza comercial se realiza únicamente en campos privados y pidió respetar las medidas de seguridad. “No se puede cazar en los callejones”, enfatizó.

Actualmente hay alrededor de 25 cazadores inscriptos, aunque la cifra suele aumentar con el avance de la temporada. “El año pasado finalizaron alrededor de 100 cazadores”, precisó.

Finalmente, Botto recordó que la provincia de Chubut fijó el inicio de la temporada para el 1 de junio y estimó que, si las condiciones climáticas acompañan, la zafra podría extenderse durante dos meses.

R.G