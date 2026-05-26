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Por Redacción Red43

Fin de semana de fuego en El Bolsón: Tras el incendio de tres viviendas, hubo otra gran quema en la misma zona

El nuevo foco ígneo se registró pocas horas después del incendio que destruyó tres viviendas en barrio Industrial.
Por Redacción Red43

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Bomberos Voluntarios de El Bolsón trabajó el sábado al mediodía en una quema de gran magnitud registrada en el barrio Industrial, en un sector cercano al lugar donde el viernes por la noche un incendio destruyó dos viviendas.

 

El aviso comenzó a circular alrededor de las 12.45 horas, cuando vecinos advirtieron una intensa columna de humo que rápidamente llamó la atención en distintos sectores de la localidad.

 

Las llamas se desarrollaban en cercanías del área afectada horas antes por el incendio sobre calle Huenuquir, lo que generó inquietud entre quienes viven en el barrio debido al antecedente ocurrido la noche anterior.

 

 

El humo pudo verse desde distintos puntos

La magnitud del fuego provocó una importante presencia de humo visible desde distintos sectores de El Bolsón. Bomberos desplegó personal y móviles para trabajar sobre la quema y evitar riesgos de propagación.

 

El operativo permitió controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran viviendas o estructuras cercanas.

 

Una zona que venía de una noche marcada por el fuego

La intervención ocurrió menos de 24 horas después del incendio que destruyó dos viviendas y afectó parcialmente una tercera casa en barrio Industrial.

 

 

Ese hecho había demandado un amplio despliegue de Bomberos y apoyo de un camión cisterna del SPLIF debido al riesgo que representaba el avance de las llamas sobre construcciones linderas.

 

 

 

O.P.

 

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